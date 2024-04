LdC : les drôles de prédictions de l’IA pour les futurs vainqueurs

Fini le temps du poulpe qui prédisait les résultats du Mondial de football de 2010, maintenant l’heure est aux prédictions de l’intelligence artificielle. La Ligue des Champions a eu le droit à ses augures et les résultats sont plus qu’inattendus pour les 100 prochaines éditions. La tant attendue Ligue des Champions n’arrivera pas avant 2032 pour le PSG. Même si les grands clubs figurent toujours dans le palmarès futur, des petits nouveaux s’invitent aussi à liste des vainqueurs.

Des clubs auront leur heure de gloire dans la reine des compétitions. Avec Wolverhampton vainqueur en 2042, le Torino en 2052 ou encore Malmö en 2056, les prédictions semblent plus farfelues les unes que les autres. Même la Moldavie et le Sheriff Tiraspol auront la chance de soulever la coupe en 2086. Les clubs français prendront le leadership dans les années 2070, avec le PSG et l’OL vainqueurs lors de trois années consécutives (2070-2072). Pour l’OM, même l’IA ne semble pas confiant pour les années futures. La réalité lui sera peut-être plus favorable.