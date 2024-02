Coupe Gambardella : les U19 de l’OM viennent à bout du Mans et se qualifient pour les quarts

L’aventure continue pour les jeunes Phocéens. Après une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain au tour précédent, les U19 de l’OM ont validé leur ticket pour les 1/4 de finale de la Coupe Gambardella au terme d’une rencontre très disputée.

Opposés au Mans et menés 3-2 jusqu’à la 97e minute de jeu, les marseillais ont finalement égalisé à la dernière seconde. Lors de la séance de tirs au but décisive, l’OM était mené 3-0 avant de s’imposer 6-5. Un petit miracle pour le plus grand bonheur du peuple phocéen.