Score Draw dévoile un maillot rétro pour l'Angleterre

Pionnier des maillots vintage, Score Draw présente une tunique inspirée de celle de la Coupe du monde 1990. Pour le Mondial en Italie, Umbro avait dévoilé un troisième maillot très original - qui est même devenu iconique - pour accompagner les maillots domicile et extérieur plus classiques. On retrouvait un maillot bleu clair où différentes teintes apparaissaient à travers des petits losanges qui donnaient un effet dégradé. On retrouvait aussi une touche de bleu marine sur le col polo classique de l'époque et le bas des manches.

Aujourd'hui, la marque spécialisée dans les maillots vintage modernise cette tunique cousue à la main et lui change son aspect en la plongeant dans le noir. On retrouve toujours le même design avec ces formes géométriques qui se dévoilent dans différentes teintes sombres. Le col polo est resté identique à celui de 1990 alors que même la fanion des « Three lions » est brodé ton sur ton.

Cette pièce intemporelle adorée par les Anglais et notamment portée par Gary Lineker est disponible sur le store de Score Draw à environ 40€. Vous pouvez également retrouver les maillots de l'Angleterre pour l'Euro 2020 sur Foot.fr.