Coupe d'Afrique des nations 2021 : les stars algériennes font leur mea culpa

C’est la grosse surprise du début de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Tenante du titre et forte d’une très longue série d’invincibilité, l’Algérie a déjà dit adieu à la compétition. Et le bilan pour les Fennecs est terrible : 0 victoire, 1 but marqué. Autant dire que l’élimination de la bande de Djamel Belmadi a provoqué une énorme onde de choc.

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur national s’est présenté face aux médias. S’il a concédé qu’il s’agit d’un échec fracassant, Belmadi n’a pas voulu pour autant parler de crise. Mais comment l’Algérie en est-elle arrivée là après tant de mois à régaler ses supporters ? Forcément très déçus, eux aussi, de leur parcours au Cameroun, les joueurs ont assumé leurs responsabilités. À commencer par le capitaine et milieu de terrain de Manchester City, Riyad Mahrez.

Ils assument

« Je pense qu’on n’a pas été au niveau, surtout sur cette rencontre, moi le premier. J’assume et je prends toutes les responsabilités. (…) On est une équipe qui donne tout. Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais les conditions sont très très difficiles. On a eu du mal à rentrer dans le tournoi. On n’a pas gagné le premier match qui nous met tout de suite dans le dur. (…) Il faut qu’on relève la tête et qu’on reste soudés. On a gagné ensemble, là on perd ensemble. (…) Il y a un constat à faire. Il y aura un bilan qui sera fait par le coach. De notre côté, nous devrons faire l’autocritique de nos performances, nos prestations. Moi le premier. Je suis capitaine. J’assume que je devais faire plus pour aider l’équipe », a-t-il confié en zone mixte dans des propos relayés par DZ Foot.

Un constat partagé par Aïssa Mandi. « Bien sûr qu’on tombe de haut. On était les tenants du titre. Nous voulions faire une grosse CAN encore. Malheureusement, il faudra tirer les enseignements de ce tournoi. On n’a pas été au niveau tout simplement. Quand tu n’as qu’un point en trois matchs, c’est qu’on n’a pas été au niveau. Ça ne sert à rien de tirer les enseignements à chaud. On va le faire à tête reposée. » Mais les Fennecs n’auront pas non plus énormément de temps pour gamberger puisqu’ils auront les qualifications pour le Mondial 2022 à disputer en mars prochain. Et il ne faudra pas se manquer.