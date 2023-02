OL : Laurent Blanc évoque les tensions autour du club

La suite après cette publicité

Mercredi soir, l’OL a montré un meilleur visage mais a manqué d’efficacité face à Brest. Résultat : les Gones ont concédé le match nul (0-0) et ils ont dû partager les points. Le tout dans une ambiance qui était plutôt bonne puisque les supporters, notamment des Virages Nord et Sud, ont encouragé l’équipe. Ils ont aussi apporté leur soutien à Juninho, en chantant à sa gloire alors qu’il a été critiqué par le président Aulas récemment. En revanche, ils n’ont pas épargné plusieurs joueurs (ceux en fin de contrat et qui sont restés), à l’image de Moussa Dembélé, sifflé à son entrée en jeu.

Une ambiance difficile mais avec laquelle doit composer Laurent Blanc. En conférence de presse, le Cévenol a répondu sur le sujet.« C’est le moins qu’on puisse dire (que l’ambiance est difficile, ndlr) mais il faut faire abstraction de ça. Je leurs dis : "n’ayez pas peur quand vous entrez sur votre terrain ! Personne ne peut jouer à votre place". Le contexte est difficile, on peut le comprendre, l’accepter mais une fois sur le terrain, personne ne viendra prendre votre place.» Un message qui a été entendu par ses joueurs, qui ont tenté sans trouver la faille.

