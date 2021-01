Mercato : les plans d'avenir de Dayot Upamecano dévoilés au grand jour

La suite après cette publicité

Le mercato d'hiver ferme ses portes dans un peu plus de 24 heures. Dayot Upamecano va terminer la saison au RB Leipzig, où il a prolongé l'été dernier. Désormais sous contrat jusqu'en 2023, le défenseur sait que les prochaines semaines seront décisives quant à son avenir. Une clause libératoire lui permet de quitter le club, dans lequel il est arrivé en janvier 2017, pour seulement 40 ou 45 M€. Une somme franchement basse pour un joueur de son calibre.

Même en temps de crise, pas mal de cadors européens envisagent de se mêler à la lutte car le défenseur n'a que 22 ans et une longue carrière très prometteuse devant lui. C'est justement ce qui est en train de se passer en ce moment même. Le Real Madrid un peu à la traîne, Manchester United, Manchester City et Chelsea ont pris les devants, tout comme le Bayern Munich, qui a déjà fait part publiquement de l'intérêt qu'il porte pour l'international français.

Le Bayern Munich et la Premier League en pole

Leipzig est conscient de cette situation et ne s'en cache même pas puisqu'Oliver Mintzlaf, le directeur général du club, a confirmé hier ses discussions avec le PDG des Bavarois, Karl-Heinz Rummenigge. « Nous sommes restés de telle sorte que si cela devient plus concret, nous parlerons à nouveau. Il a une clause de sortie, qui est connue maintenant, donc nous ne sommes pas aux commandes. Ce sont des décisions auxquelles nous ne participons pas. On est son employeur, pas son conseiller », a-t-il déclaré sur Sky.

C'est maintenant à Volker Struth, l'agent de l'ancien Valenciennois, d'en dire un peu plus, appuyant l'hypothèse d'un départ en fin de saison. «Upamecano a décidé qu'il voulait franchir la prochaine étape importante de sa carrière», commente-t-il à Sport1 en Allemagne ce dimanche, dévoilant au passage les destinations possibles. «Il n’y a que deux championnats. La Bundesliga, et Salihamidzic (directeur sportif du Bayern) a fait un réel effort et a trouvé la bonne température. Sinon, seule la Premier League est en course. Il y a encore deux grands clubs en Angleterre. Nous déciderons bientôt, dans les prochaines semaines.» Le dénouement est proche.