RB Leipzig : ça bouge beaucoup autour de Dayot Upamecano !

« J'ai prolongé avec le RB Leipzig car je me sens bien avec mes coéquipiers et mon coach, qui me donne de la confiance. Ça fait monter mon niveau. Ça fait plus de 3 ans que je suis à Leipzig, je m'y sens bien. Je suis beaucoup sollicité, je parle avec des clubs, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qui se passe à l'avenir. » Le 1er septembre dernier, à l'occasion de sa présence lors d'un rassemblement de l'équipe de France où il a fait ses débuts, Dayot Upamecano évoquait son mercato et sa décision de rester au RB Leipzig malgré un intérêt prononcé de nombreux cadors européens, parmi lesquels Manchester United.

Upamecano a choisi la stabilité alors qu'on lui promettait un transfert onéreux, dans un club de standing supérieur. Bien lui en a pris puisque quelques mois plus tard, l'intérêt n'est pas retombé, au contraire. Désormais, le Bayern Munich s'est ajouté à la longue liste de prétendants. Hier, le patron du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, a clairement annoncé qu'il bougerait pour le défenseur français âgé de 22 ans et sous contrat jusqu'en 2023. « Nous allons bien sûr nous en occuper », a-t-il prévenu.

Attention au coup d'accélérateur en janvier

Rappelons les conditions économiques ; Dayot Upamecano dispose d'une clause libératoire entre 40 et 45 M€ qui sera active l'été prochain. À ce tarif, c'est presque cadeau pour un élément déjà rompu aux joutes européennes et à la marge de progression encore grande. Manchester United, Manchester City et Chelsea sont très intéressés par l'international tricolore et vont se mener la vie dure l'été prochain pour le recruter.

Attention toutefois à une donnée importante. Confronté, comme les autres, à la crise économique qui frappe le football professionnel, le RB Leipzig pourrait être sensible à une offre dès le mois de janvier. À l'heure actuelle, Upamecano est son joueur le plus courtisé et le plus susceptible de rapporter des liquidités. Dès lors, un club qui viendrait proposer une belle somme dans les prochains jours aurait une chance de doubler toute la concurrence, même si ce n'est pas ce scénario qui est privilégié par le joueur. Affaire à suivre.