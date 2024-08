L’OL s’attaque à Jordan Veretout !

C’est le jour le plus long du mercato. Depuis quelques heures, plusieurs équipes qui cherchent à se renforcer dans cette dernière ligne droite. Souffrant de quelques manques, l’OL est l’une des formations qui cherche à se renforcer d’ici à minuit. En souffrance dans plusieurs secteurs de jeu, les Gones multiplient les pistes depuis quelques heures. Ainsi, la défense et l’attaque étaient des secteurs pistés par le board rhodanien qui a cherché à prendre contact avec de nombreux joueurs ces dernières heures.

Dès lors, les pensionnaires du Groupama Stadium sont sur le point de s’offrir Wilfried Zaha et Warmed Omari. Auteur d’une saison plutôt réussie avec Galatasaray, l’ailier de 31 ans va arriver sous la forme d’un prêt sec. Quant au défenseur breton, il est déjà arrivé à Lyon et va remplacer Adryelson, qui va retourner à Botafogo. Pas rassasié, la direction de Lyon continue de prospecter et souhaite maintenant renforcer son milieu de terrain. Alors que Tanner Tessmann a été recruté il y a quelques jours, Noah Sadiki ne viendra finalement pas entre Rhône et Saône. Dès lors, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur un autre milieu de terrain. Et celui-ci est mieux connu des suiveurs de la Ligue 1.

Jordan Veretout sur les tablettes de l’OL

En effet, selon nos informations, l’OL a un intérêt prononcé à l’idée de recruter Jordan Veretout. En délicatesse du côté de Marseille, l’international français de 31 ans est poussé vers la sortie par la direction phocéenne. Dès lors, son profil a plu à de nombreuses équipes anglaises, françaises et italiennes. Passé par ces trois championnats, Veretout plaît énormément à l’OL.

Alors que son arrivée à Rennes est fortement compromise, l’ancien de l’ASSE a vu l’OL revenir aux renseignements ces dernières heures. Une offensive d’ici à minuit n’est pas à exclure du côté de l’OL alors que la direction marseillaise en demande seulement 8 millions d’euros. Le mercato de l’OL est loin d’être terminé et l’arrivée de Jordan Veretout pourrait être le dernier gros coup de la direction rhodanienne.