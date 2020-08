Le scénario fou du match Atalanta-PSG enflamme l'Europe

La suite après cette publicité

«Le retour incroyable du PSG»

Le match du PSG fait couler beaucoup d'encre, même en dehors des frontières françaises et italiennes. Par exemple, en Espagne et plus précisément en Catalogne, on voit surtout dans la qualification parisienne le parcours d'un ancien joueur barcelonais qui se poursuit en Ligue des Champions. «Neymar survit», résume Mundo Deportivo. Alors qu'en Allemagne, on pense plutôt à Choupo-Moting qui sauve Thomas Tuchel, selon Kicker. Du côté de l'Angleterre, la rencontre est vue avec moins d'émotions, et on note l'arrêt du beau parcours de l'Atalanta, comme The Guardian, qui salue tout de même «le retour incroyable du PSG». Justement, pour le journal belge La Dernière Heure, «Paris s'est fait peur». Du côté du Portugal, O Jogo y voit même un petit braquage de la part du Paris Saint-Germain.

L'Italie en pleurs...

Ce match complètement dingue fait également les gros titres de la presse en Italie, où le ton est un peu différent. «Pas comme ça», se lamente La Gazzetta dello Sport, qui explique que l'Atalanta a pris une grosse claque en fin de rencontre. Alors qu'elle tenait bon, jusque dans les dernières minutes de la rencontre, l'équipe de Bergame doit donc dire adieu à la Champions League. Le match fait aussi les gros titres de Tuttsport, qui tient à valider le parcours de l'équipe italienne. «Fiers de vous», titre ainsi le quotidien qui trouve le scénario atroce pour la Déesse, qui a tout perdu en quelques secondes. Même son de cloche en couverture du Corriere dello Sport: «mon dieu quelle déesse», s'enflamme le journal. L'Atanlanta s'est faite gifler, alors qu'elle était aux portes des demi-finales...

... la France sourit

Dans les titres de presse français, la qualification de Paris est sur toutes les couvertures. C'était un scénario juste «renversant» d'après Le Parisien. Pour L'Équipe c'était «dément»! Enfin, c'est un «Paris miraculé» qui s'est qualifié pour les demi-finales de Champions League selon Ouest-France. Après tant d’échecs en huitièmes ou en quarts de finale, le PSG se qualifie donc pour le dernier carré de la C1, une première depuis 20 ans. Une belle histoire car ce mercredi, le club fêtait ses 50 ans d’existence !