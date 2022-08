OM : Pablo Longoria joue avec les nerfs de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

À Marseille, le traitement réservé à certains joueurs interpelle. Bamba Dieng a été complètement zappé, tandis que Dimitri Payet doit chauffer le banc. Une situation compliquée pour le capitaine du club phocéen âgé de 35 ans. Joueur phare de l’OM jusqu’à présent, le Réunionnais n’a toujours pas été titularisé à une seule reprise par Igor Tudor. Un constat qui a forcément fait parler. Chez les dirigeants, pas question pour autant d’y voir un début d’incendie.

« Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion », déclarait Pablo Longoria. Un discours qu’avait également tenu Tudor. « Dimitri est un joueur important, c'est notre capitaine. Pour aujourd'hui, c'est un choix. Il n'y a rien. C'est un choix pour ce match. La saison est longue, il y a beaucoup de matchs et les cinq changements changent le foot, là tout le monde est vraiment important ».

La reconversion de Payet en suspens

Pourtant, pour expliquer cette mise en retrait de Payet, une rumeur circulait : le numéro 10 olympien ne serait pas prêt physiquement. Un argument souvent brandi dans la carrière marseillaise de Payet. Mais d’après, L’Équipe, Payet ne serait pas plus lourd que la saison passée. En attendant, le joueur prend son mal en patience et ne s’est toujours pas clashé avec son coach. Car d’après le quotidien sportif, ce n’est pas forcément sa relation avec Tudor qui l’inquiète le plus. L’Équipe nous explique que c’est son statut de « marseillais à vie » qui monopoliserait les pensées de Payet.

Pour rappel, le 27 juin 2020 le milieu offensif prolongeait son contrat jusqu’en 2024 en acceptant une forte baisse de salaire, mais en obtenant un « projet de reconversion personnalisé » au sein du club en tant que dirigeant. Une promesse faite par Jacques-Henri Eyraud. Sauf que son successeur ne garantirait plus à Payet cette reconversion tant rêvée. Longoria jouerait au chat et à la souris avec son joueur et ne serait pas pressé de valider cette reconversion, contrairement à Steve Mandanda qui aura la sienne une fois son contrat avec Rennes terminé. Désireux de rester à l’OM, Payet vivrait cette situation comme un crève-coeur. La réunion qu’il a sollicitée avec ses dirigeants après le match face à l’AC Milan était d’ailleurs motivée par cette raison et non par une volonté de remettre en question les choix de Tudor.