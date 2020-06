Real Madrid : le duo Benzema-Hazard a conquis Zidane

Recruté l'été dernier par le Real Madrid à Chelsea pour la somme colossale de 100 M€, Eden Hazard (29 ans) a déçu en première partie de saison et a enchaîné les pépins physiques avant la pause forcée liée au coronavirus. Blessé avant l'interruption de la Liga, l'international belge a en fait profité de cette pause pour se remettre en forme. L'ancien Lillois était même sur pied et titulaire lors de la reprise des Merengues face à Eibar (3-1) dimanche soir. Hazard a été aligné par Zinedine Zidane aux côtés de Karim Benzema (et de Rodrygo) en attaque, où ils ont fait preuve de complicité sur le rectangle vert.

Le duo formé par le Belge et l'ancien de l'OL a en tout cas été apprécié par le technicien français, qui l'a fait savoir à l'issue de la rencontre : «pour ceux qui aiment le foot, c'est un régal de les voir combiner. Sur le deuxième but que l'on a mis notamment, qui est un régal, avec une passe d'Eden pour Sergio (Ramos)», a ainsi expliqué Zinedine Zidane dans des propos rapportés par RMC Sport. Le Ballon d'Or 98 aura besoin d'un grand duo franco-belge pour atteindre les objectifs fixés par le Real en cette fin d'exercice 2019-2020, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions.