OL : la première très prometteuse d’Ernest Nuamah

Il était attendu comme le messie. Désiré par plusieurs clubs, dont le PSG, Ernest Nuamah a choisi de rejoindre l’Olympique Lyonnais le 30 août dernier. Présent dans la cité rhodanienne plusieurs jours avant son arrivée officielle, le Ghanéen a dû patienter jusqu’à ce que Nordsjælland et l’OL se mettent d’accord. Une longue attente qui a fait douter plusieurs supporters lyonnais qui se disaient que sa signature était trop belle pour être vraie. Mais tout le monde a été rassuré lorsque John Textor a annoncé mardi dernier lors d’un entretien que Nuamah arriverait rapidement.

Deux jours plus tard, le communiqué de presse est tombé. «Après un été mouvementé et marqué par l’intérêt des ligues majeures, Ernest Nuamah a désormais choisi la suite de sa carrière. L’attaquant de 19 ans a choisi le grand club français de l’Olympique Lyonnais. (…) Le FC Nordsjælland a donc finalisé les négociations avec le groupe de propriété Eagle Football, ce qui signifie qu’Ernest Nuamah rejoindra le club belge du RWD Molenbeek et sera prêté directement à l’Olympique Lyonnais.» Acheté par Molenbeek, autre club du groupe Eagle Football, l’ailier a rapidement impressionné tout le monde.

Le remuant Nuamah a déjà conquis les fans

Très bon lors de ses premiers entraînements, il a bluffé ses partenaires. Ils comptaient donc sur lui pour en faire autant dimanche soir face à Paris, l’un des clubs qui le voulait cet été. Titulaire aux côtés de Rayan Cherki et de Tino Kadewere (en pointe durant la suspension d’Alexandre Lacazette, ndlr), le n°37 de l’OL n’a pas mis longtemps à s’illustrer. Dès la 11e, il a pris de vitesse Lucas Hernandez avant de le mettre au sol sur une feinte. Il a, par la suite, essayé de combiner avec ses coéquipiers notamment Rayan Cherki, avec lequel il semble parler le même football.

Bon dans les petits espaces, ce battant n’a pas hésité à aller au combat et au duel pour tenter de récupérer des ballons. Le Ghanéen, qui cherche encore des automatismes avec ses coéquipiers, a été pas mal sollicité. Sur le côté droit au départ, il a basculé sur l’aile gauche durant la première période. En deuxième mi-temps, il a tenté à nouveau d’apporter sa créativité, sa folie et sa vitesse. Il a d’ailleurs tiré au but, suite à un service de Mama Baldé entré en jeu. Mais sa frappe a manqué de puissance (46e). Remuant, Nuamah a continué de se montrer percutant au retour des vestiaires.

Une arme intéressante pour l’OL

Il a été tout proche d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs mais Gianluigi Donnarumma s’est finalement interposé sur sa puissante tête plongeante (73e). Trois minutes plus tard, le transfuge de Nordsjaelland, qui a semblé un peu émoussé sur la fin et moins en vue, a cédé sa place à Jeffinho à l’issue d’un match intéressant sur le plan personnel mais décevant sur le plan collectif. Mais la première impression laissée a été plutôt bonne auprès des supporters et de la presse. La Rédaction FM lui a d’ailleurs donné un 5,5.

Ses coéquipiers ont aussi apprécié sa présence. Clinton Mata a notamment confié en zone mixte : «c’est un jeune avec beaucoup de potentiel, qui n’a pas peur de dribbler, d’oser. Il a un très bel avenir s’il continue à travailler.» Avec lui, l’OL tient une belle pépite. Un diamant à polir qui risque de faire des ravages en Ligue 1. Une des rares bonnes nouvelles pour Lyon, qui vit des heures difficiles.