OL - PSG : les notes du match

Ce dimanche soir, la quatrième journée de Ligue 1 se clôturait par un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. En difficulté avec un point en trois matches, les Gones recevaient des Franciliens qui sortait d’une victoire référence contre Lens. Pour ce match, Laurent Blanc misait sur un 4-2-3-1 avec notamment Rayan Cherki et la recrue Ernest Nuamah pour épauler le buteur Tino Kadewere. Le PSG optait pour un 4-3-3 avec le trio Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Kylian Mbappé devant. Et la rencontre démarrait mal pour les Gones puisque Corentin Tolisso fauchait Manuel Ugarte et provoquait un penalty (2e). Kylian Mbappé ne se faisait pas prier pour le transformer (1-0, 3e).

Mené, l’Olympique Lyonnais tentait de réagir en contre mais Tino Kadewere gâchait un caviar de Rayan Cherki (8e). Alors que le jeune Ernest Nuamah s’illustrait dans la défense parisienne, les Franciliens affirmaient leur supériorité. Après une tentative de Vitinha (16e), le PSG prenait le large suite à un centre d’Ousmane Dembélé mal dégagé par Anthony Lopes. Achraf Hakimi surgissait alors pour conclure (2-0, 21e). Le match continuait de s’emballer et Rayan Cherki (31e) puis Corentin Tolisso (34e) tentaient de réagir pour l’OL. Entre temps, Achraf Hakimi avait touché la barre (32e).

Mais encore une fois, le Paris Saint-Germain était tranchant et bien au-dessus de son adversaire. Manuel Ugarte lançait en profondeur Marco Asensio qui aggravait un peu plus le tableau d’affichage (3-0, 38e). Ce n’était pas terminé dans cette première période et Marco Asensio mettait la fusée Kylian Mbappé sur orbite. Ce dernier s’offrait alors un doublé (4-0, 45e +2). Un écart abyssal à la pause et qui ne se résolvait pas au retour des vestiaires. Si Ernest Nuamah s’offrait une tentative timide (46e), c’est bien le club parisien qui maîtrisait son sujet à l’hommage d’une déviation de la tête d’Ousmane Dembélé sur la barre transversale (56e). S’en suivaient coup sur coup des occasions d’Ernest Nuamah (57e) et d’Ousmane Dembélé à nouveau (57e).

Décidément actif, l’ancien blaugrana manquait de peu la lucarne droite quelques minutes plus tard (65e). Sur corner, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico passaient tout proches de sauver l’honneur (70e). Finalement, ce dernier était accroché par Warren Zaïre-Emery et cela offrait un penalty à l’OL (73e). Corentin Tolisso se chargeait de le frapper et transformait la sentence (4-1, 74e). Entré en jeu et sifflé par ses anciens supporters, Bradley Barcola passait tout proche de se joindre à la fête (85e). Finalement, le score ne bougeait pas et le PSG s’impose 4-1. L’équipe de Luis Enrique grimpe à la deuxième place et enfonce l’Olympique Lyonnais en toute dernière position du classement.

L’homme du match

- Kylian Mbappé (8) : à l’image de son équipe, le capitaine des Bleus a été d’une efficacité clinique. Auteur d’un doublé (3e, 45e+2), Mbappé a commis très peur d’erreurs ce soir et a répondu présent sur toutes les phases de contres. Il a été régulier en s’appuyant parfaitement sur ses coéquipiers avec une très bonne relation avec Dembélé et Asensio. Il a su casser les lignes de la défense lyonnaise en attirant du monde sur lui comme sur le but d’Hakimi. Passé proche du triplé à plusieurs reprises, il a également touché la transversale au retour des vestiaires (47e).

Olympique Lyonnais

- Lopes (3) : blessé au visage en match de préparation contre Crystal Palace, le gardien lyonnais retrouvait face au Paris Saint-Germain sa place de titulaire dans les cages rhodaniennes. Pour son retour, l’international lusitanien a été sollicité dès l’entame de la partie. Malheureusement, le Portugais n’arrive pas à dévier suffisamment le penalty de Mbappé (1-0, 2e). 20 minutes plus tard, il est finalement battu à bout portant par Hakimi qui traînait dans la surface (2-0, 21e). Idem devant Asensio (3-0, 39e) et Mbappé (4-0, 45e+1) où on ne peut pas lui reprocher grand-chose…

- Mata (3) : malgré quelques interventions autoritaires, l’Angolais a globalement affiché un visage beaucoup trop apathique face à Asensio, très remuant dans son couloir, et contre Mbappé en deuxième période. En revanche, il s’est distingué par sa qualité de centre en première intention pour apporter le danger dans la surface parisienne.

- Caleta-Car (3) : 8 minutes de jeu et l’international croate écopait déjà d’un carton jaune. Logiquement, l’ex-joueur des Saints s’est effacé et n’a pas rayonné défensivement. À l’instar de son compatriote dans l’axe, le Gone a perdu de nombreux duels et ses relances étaient trop approximatives. Son manque de vitesse s’est avéré préjudiciable sur certaines situations.

- Diomandé (2) : l’ivoirien a vécu un calvaire face à l’armada offensive parisienne. Bousculé par Mbappé, il a cumulé les erreurs de placement et les relances hasardeuses. À titre d’exemple, il est à l’origine de la perte de balle au milieu de terrain qui conduit au quatrième but parisien avant la mi-temps. En outre, il a régulièrement accusé un train de retard sur plusieurs buts parisiens.

- Tagliafico (3,5) : opposé à Hakimi et Dembélé, l’Argentin a été bousculé sur son côté gauche. Sur le deuxième but parisien, il laisse trop d’espace à l’ex-Barcelonais et se fait déposer trop facilement. L’ex-joueur de l’Ajax a progressivement rectifié le tir pour empêcher les déboulés des latéraux parisiens dans son couloir en seconde période. Offensivement, sa relation avec Cherki a été intéressante mais rarement fructueuse. Un fait de jeu à mettre à son actif : son penalty obtenu en seconde mi-temps qui permet à l’OL de sauver l’honneur.

- Tolisso (3,5) : un début de match catastrophique pour le capitaine des Gones. Fébrile, il subit le pressing d’Ugarte et laisse traîner le pied sur son adversaire. Conséquence, le PSG obtient un penalty et Mbappé le transforme dans la foulée (1-0, 2e). Au milieu de terrain, le Français a subi la loi de ses adversaires. Dans le dur techniquement et physiquement, il a été imprécis dans ses transmissions et a perdu beaucoup de ballons. En dépit de son but en seconde période (4-1, 74e), anecdotique, l’ex-Bavarois a vécu une soirée très compliquée alors qu’il est habituellement appelé à apporter plus de solidité à l’entrejeu lyonnais. Remplacé par Lepenant (79e).

- Maitland-Niles (3) : décidemment, l’ancien joueur d’Arsenal connaît une adaptation difficile à Lyon. À l’image de sa prestation face à l’OGC Nice, l’international anglais a été très décevant au milieu de terrain. Inexistant dans la construction du jeu, l’Anglais a gratté peu de ballons et a souvent été en retard dans ses interventions (à l’image de son carton jaune récolté pour un tacle sévère sur Lucas Hernandez, 58e). L’ancien joueur de Southampton va devoir rapidement remettre le pied à l’étrier s’il souhaite conserver sa place de titulaire.

- Nuamah (5,5) : fraîchement recruté par l’Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato, le Ghanéen était très attendu par le public du Groupama Stadium. Pour ses débuts, le jeune ailier droit n’a pas eu froid aux yeux. À l’image de sa première action du match (5e), il a fait preuve de vivacité et d’agressivité sur chacun de ses ballons touchés. S’il a été très intéressant balle au pied, on peut toutefois lui reprocher son manque de prise de risque lors du premier acte. Il a rectifié le tir au retour des vestiaires en forçant plusieurs fois Donnarumma à s’employer (47e, 57e). Une première plutôt réussie en vue du contexte. Remplacé par Jeffinho (76e). Le Brésilien s’est créé quelques actions intéressantes.

- Caqueret (4,5) : compte tenu de la physionomie de la rencontre, le joueur formé à l’OL a fait ce qu’il a pu. Positionné plus haut sur le terrain, le Gone a bien combiné dans les petits espaces avec Cherki en phase offensif mais son impact dans la construction reste insuffisant. Défensivement, il a été mis en difficulté par le pressing parisien imposé par Vitinha et Ugarte dans l’entrejeu. Il a affiché un meilleur visage en seconde période en récupérant plus de ballons. L’entrée d’Alvero dans les 20 dernières minutes l’a beaucoup soulagé.

- Cherki (5) : à l’image des rencontres précédentes, l’international espoir français a été l’un des rares Lyonnais à sortir du lot face au PSG. Quelques minutes après l’ouverture du score précoce du PSG, l’ailier lyonnais a tenté de sonner la révolte par sa qualité technique et sa prise de risque. Ses nombreuses tentatives, à l’extérieur de la surface, ont été intéressantes même si la précision n’était pas toujours au rendez-vous (12e, 31e, 69e). Malgré une bonne activité dans le camp parisien, ses passes ont régulièrement manqué de justesse. Remplacé par Alvero (76e). L’ancien sochalien a fait du bien au milieu de terrain lyonnais grâce à son gabarit imposant et son agressivité.

- Kadewere (2) : en l’absence d’Alexandre Lacazette, suspendu après son carton rouge reçu à Montpellier, l’international zimbabwéen débutait à la pointe de l’attaque rhodanienne. Destiné à passer une soirée compliquée face au PSG, l’attaquant lyonnais n’a pas dérogé à la règle. Appelé à prendre la profondeur, le joueur de 27 ans a été sevré de ballons en première mi-temps et semblait courir dans le vide. Remplacé par Mama Baldé (5) à la mi-temps. Pour sa première occasion du match, le Bissaoguinéen offre un très bon ballon à Nuamah or Donnarumma veillait au grain (46e). Pour sa première, l’ex-Troyen a apporté du dynamisme et de la percussion devant. Sa pointe de vitesse a posé des difficultés à Hernandez.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (7,5) : malgré le score final plutôt important, le gardien italien a eu du travail à faire ce soir, notamment en première période où il s’est montré concentré et rassurant sur ses interventions. Il a réalisé une première belle parade aérienne sur la frappe lointaine de Cherki (31e) avant d’enchaîner un arrêt réflexe prodigieux sur le tir de Tolisso (3e). Il a continué de répondre présent en seconde période avec d’autres parades, sur Nuamah (46e, 57e) ou sur la tête de Ćaleta-Car (70e). A la fin de la rencontre, l’Italien pointe à sept arrêts.

- Hakimi (7) : auteur du deuxième but parisien où il rôdait dans la surface pour pousser le cuir au fond, le latéral marocain a rendu une copie complète notamment en attaque. Toujours été présent sur son côté avec une certaine solidité, Hakimi a joué un rôle important dans le système offensif du PSG si clinique, si efficace ce soir. Il était présent dans toutes les phases de contres ou de possession à une touche de balle.

- Skriniar (6,5) : très certainement qu’il n’a pas commis de véritables erreurs mais le Slovaque a parfois fait part d’une certaine hésitation. Son gabarit physique et puissant est toujours aussi précieux mais sa lenteur ou sa temps de réactivité ont parfois fait défaut face à la vitesse de Cherki et Nuamah. Néanmoins, il faut souligner sa propreté aux relances avec 95% de passes réussies, sa justesse dans les interventions mais aussi sa capacité à ne commettre aucune faute de toute la rencontre, même quand il était en retard ou dépassé par Cherki.

- Marquinhos (7) : il a entamé sa rencontre avec une très solide intervention sur Cherki. De manière générale, le Brésilien n’a pas été énormément inquiéter et n’a pas commis d’erreurs. Il a répondu présent au duel sur certaines belles phases lyonnaises notamment sur Cherki. Il a terminé la rencontre avec un total de cinq récupérations, deux tirs bloqués et une interception. Il a semblé légèrement plus rassurant que son coéquipier slovaque.

- Hernandez (6,5) : Même s’il a été parfois en difficulté face à la nouvelle recrue lyonnaise Ernest Nuamah qui a fait parler sa vitesse et sa technique, l’ancien défenseur du Bayern n’a pas été mauvais, loin de là. Il a été solide dans ses relances pour accélérer le rythme offensif de son équipe pour lancer rapidement les contres. Il aurait pu être un peu moins naïf sur les feintes de frappes de certains lyonnais dont Cherki et Nuamah. Avertissement pour une faute (48e).

- Zaire-Emery (6) : en étant moins transcendant que face à Lens, la jeune pépite parisienne a a quand même répondu présent dans cette affiche de la 4ème journée de Ligue 1. Avec 96% de passes réussies, il a été l’un des rouages capitaux propres et rapides dans l’entrejeu parisien. Défensivement comme offensivement, WZE se montre toujours aussi mature et solide. Malheureusement, sa note chute un peu en raison du pénalty qu’il a concédé sur Tagliafico (71e) puis transformé par Tolisso. Remplacé par Ndour (86e)

- Vitinha (6,5) : encore une grosse activité pour le milieu portugais. Alternant entre l’attaque et la défense, l’ancien joueur de Porto court toujours beaucoup et se montre à la fois présent sur les phases offensives et défensives. Un vrai milieu relayeur qui apporte sa pierre au système parisien de différentes manières, à la fois pour lancer Dembélé, Asensio ou Mbappé mais également en se tenant prêt dans l’axe et se procurer de belles opportunités de frappes en retrait.

- Ugarte (7,5) : que dire ? Les adjectifs commencent à manquer pour décrire le volume de jeu du milieu uruguayen. Encore ce soir, l’ancien joueur du Sporting a été absolument partout pour les récupérations et les bonnes relances. Très rapidement, il a pressé un Corentin Tolisso en difficultés dans sa surface pour provoquer le pénalty transformé par Mbappé sur l’ouverture du score (3e). Il fait preuve d’une intensité et d’une agressivité indispensables pour le système collectif parisien. Remplacé par Ruiz (76e)

- Dembélé (7) : sa vitesse d’exécution et sa vivacité balle au pied sont toujours aussi impressionnantes. L’ancien joueur du Barça a réalisé un gros chantier sur son côté droit en prenant la profondeur de la meilleure des manières pour mettre en difficulté la défense lyonnaise. Alors certes, il est le seul élément offensif titulaire sans but ou passe décisive mais son centre amène le but de Hakimi. Dans le collectif parisien, Dembouz est toujours aussi important. Peu de déchets ou de pertes de balles, il sait revenir dans l’axe en s’appuyant sur ses milieux quand il le faut. Remplacé par Barcola (76e)

- Asensio (7,5) : Un but et une passe décisive. L’ancien joueur du Real Madrid a parfaitement rempli son rôle d’élément offensif de complément. Titularisé au poste d’avant-centre, il a été indispensable dans le système offensif de son équipe pour conserver la possession du ballon en enchaînant plusieurs passes proprement et en trouvant ses coéquipiers rapides sur les ailes. Très peu de déchets dans sa copie offensive, Asensio a été au four et au moulin ce soir pour seconder les deux stars françaises. Remplacé par Ramos (76e)

- Mbappé (8) : voir ci-dessus