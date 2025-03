Ligue 1: le report du match Nantes-PSG fait beaucoup parler

Il y a une semaine jour pour jour, le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les 1/4 de finale de l’UEFA Champions League. Au bout du suspense et d’une séance de tirs au but marquée par un Gianluigi Donnarumma des grands soirs, les hommes de Luis Enrique se sont offert le scalp de Liverpool, favori après sa jolie phase de championnat en C1. Les champions de France continuent donc l’aventure, eux qui vont affronter Aston Villa au prochain tour. Impressionnant, le club français sera cette fois-ci le grand favori face à des Villans très coriaces. La manche aller se déroulera le 9 avril au Parc des Princes. Le retour, lui, aura lieu le 15 avril en Angleterre.

Nantes était contre le report du match

Un calendrier qui n’arrange pas totalement les Franciliens, qui devaient affronter le FC Nantes durant cet intervalle (le 12 ou 13 avril). Pour cette raison, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a demandé à la LFP de déplacer cette rencontre afin de pouvoir préparer au mieux ses deux matches contre la formation d’Unai Emery et mettre toutes les chances de son côté pour se qualifier pour les 1/2 finales du tournoi. Ce qui a fait grincer des dents du côté des Canaris. Treizièmes de Ligue 1 avec 27 points au compteur, les troupes d’Antoine Kombouaré luttent pour le maintien, bien qu’elles comptent actuellement 6 longueurs d’avance sur le HAC, premier relégable avec 21 unités.

En fin de semaine dernière, Nantes s’était donc opposé à la demande du PSG, estimant être défavorisé. Ouest-France s’était procuré la lettre envoyée par le club à la LFP. « Comme tout le monde le sait, la lutte pour le maintien en L1 est intense, et nous ne pouvons imaginer que la LFP vienne porter atteinte à l’équité et l’intégrité du Championnat en modifiant la séquence de nos matches à venir. Dire oui à la demande du PSG nous obligerait à enchaîner 3 matches en une semaine (Rennes, PSG, Toulouse) après avoir été au repos pendant quinze jours. Impensable au regard des enjeux énormes de notre fin de saison et des conséquences financières/organisationnelles d’un tel report (match en semaine, packs déjà vendus, opérations commerciales programmées, match des féminines contre l’OL…).»

Une décision qui défavorise les Canaris

Antoine Kombouaré, fataliste, en avait remis une couche en conférence de presse. « Au départ, on n’est pas d’accord, car c’est très handicapant de jouer trois matches en une semaine, surtout quand on joue le maintien. Mais j’ai arrêté de mener des combats qui sont inutiles. Le plus important serait alors d’obtenir de jouer le derby le vendredi (à Rennes, le 18 avril, 30e journée) pour enchaîner le mardi (contre le PSG) et le dimanche (contre Toulouse, le 27 avril, 31e journée de L1).» Hier, la LFP a tranché en faveur du PSG, « considérant l’objectif commun de permettre aux clubs d’être le plus performant possible en Coupe d’Europe ». Le match face à Nantes se déroulera donc le 22 avril prochain. Ce qui contraindra les Canaris à enchaîner plusieurs rencontres déterminantes en quelques jours.

Du côté du FC Nantes, on n’est pas forcément ravi de cette issue. « Le club est mis devant le fait accompli. Ça va impacter la billetterie et la course pour le maintien. C’est inéquitable, d’autant que le match de championnat entre le huitième aller et retour de C1 (Rennes-PSG, 1-4, le 8 mars) n’a pas été remis », a confié une source à L’Équipe. Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, a également réagi à cette décision. «Il y avait un doute ?? Nantes ne doit se concentrer sur rien donc tout va bien …», a-t-il posté sur X. Presse Océan a également écrit sur le sujet. «Pour pouvoir se concentrer sur sa double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions face à Aston Villa, le PSG voit son match à Nantes, situé entre ces deux rencontres, décalé du week-end du 12-13 avril au mardi 22 avril. Tant pis pour le FC Nantes, qui restera deux semaines sans jouer entre son déplacement à Nice le vendredi 4 avril et celui à Rennes.»

Seul Waldemar Kita est content

Une décision «sans surprise» pour le média régional. Alors que des voix s’élèvent dans le camp nantais, le président Waldemar Kita, interrogé par L’Équipe, va à contre-courant.« Si le PSG se qualifie pour les demi-finales, ce sera un peu grâce à nous, grâce au FC Nantes. Je lui souhaite même si je pense qu’il n’a pas besoin de cela pour y parvenir. S’il va en finale j’espère qu’il m’invitera. Plus globalement, c’est une bonne décision du conseil d’administration d’aider les clubs engagés en coupe d’Europe. Cela ne nous avantage pas mais si cela peut aider le PSG… » Ce n’est pas la première fois qu’un tel casse-tête se présente. L’an dernier, cela avait déjà été le cas. Le PSG avait demandé à décaler son match contre le FC Lorient, initialement prévu le 14 avril 2024. L’instance dirigeante avait ainsi déplacé cette rencontre le 24 avril à 19 heures, afin que Paris puisse se concentrer sur ses deux matches face au Barça prévus les 10 et 16 avril.

La LFP, qui avait favorisé les clubs engagés en Coupe d’Europe, avait expliqué sa décision. « Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Le football constitue un fleuron national et, à travers les performances des clubs au niveau européen, il permet de faire rayonner la France à l’international. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jeudi 21 mars d’aménager le calendrier des trois clubs qualifiés en quarts de finale de Ligue des Champions (Paris Saint-Germain), de Ligue Europa (Olympique de Marseille) et de Ligue Europa Conférence (LOSC Lille) et de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des quarts de finale.» Cela avait payé sur le coup pour le PSG, qualifié face aux Culés avant de tomber en 1/2 finale face au BVB. Cela n’avait pas fait les affaires de Lorient, relégué en fin de saison en L2…