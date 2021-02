OL : Bruno Guimarães ne craint pas la concurrence

En février 2020, Bruno Guimarães rejoignait Lyon et faisait ses premiers pas avec l'OL. Rapidement, le milieu brésilien a convaincu. Un an plus tard, le numéro 39 du club rhodanien a évoqué son adaptation réussie lors d'un entretien accordé au site officiel de l'OL. «C’est vrai que ça s’est mieux passé que je ne l’imaginais, avant la crise du Covid c’était magique. Après ça a été un peu plus dur, je n’étais pas bien. Mais pour ma première année passée ici je suis vraiment content, et j’espère faire encore mieux maintenant. Quand je suis arrivé ici, je disais que mon rêve était de marquer mon nom dans l’histoire du club, et je pense que, petit à petit, je suis en train de le faire».

Mais cet exercice 2020-21 est un peu plus délicat pour "Bruno G.", qui doit composer avec une forte concurrence dans l'entrejeu. Mais l'international auriverde fait avec. «Ça se passe bien, nous sommes tous amis, sur et en dehors du terrain. C’est bien pour l’équipe, c’est surtout un problème pour le coach (rires). Pour moi c’est important aussi, je sais que si je ne donne pas le meilleur de moi-même, je ne jouerai pas. Donc ça me motive, que ce soit à l’entraînement ou en match, pour toujours faire de mon mieux». Des mots qui doivent plaire à Rudi Garcia.