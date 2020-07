OL : Lucas Tousart exprime sa frustration

Après près de cinq années passées au club, Lucas Tousart (23 ans) a vu son aventure lyonnaise prendre fin brutalement. Transféré au Hertha Berlin en janvier dernier puis prêté sur le coup à l’OL, le milieu de terrain formé à Rodez (L2) espérait finir la saison aux côtés de ses futurs anciens coéquipiers et disputer ainsi le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus au mois d’août. Un souhait qui ne s’est finalement pas exhaussé pour le buteur du match aller qui s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe ce matin.

Certainement frustré de ne plus rejouer avant la saison prochaine, le milieu de terrain a mentionné le fait qu’il «aurait aimé disputer la finale de la Coupe de France face au PSG le 31 juillet et terminer la Ligue des Champions». Selon lui, le risque de blessure était trop important pour le club de la capitale allemande qui ne se voyait pas laisser son joueur arriver en n’étant pas à 100 %. «J’ai essayé de convaincre tout le monde, mais au final je pense que les deux clubs ne voulaient prendre aucun risque. J’ai également eu des discussions avec mon nouveau coach Bruno Labbadia qui voulait que j’arrive le plus rapidement possible à Berlin.» Même si la frustration de ne pas disputer la fin de la Ligue des Champions et la finale de Coupe contre le PSG parait bien réelle, Lucas Tousart ne semble pas pour autant en vouloir aux deux parties et pourra donc commencer la saison prochaine sous ses nouvelles couleurs, le plus sereinement possible.