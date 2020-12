Premier League : Leeds fait exploser West Brom, Arsenal enchaîne à Brighton grâce à Lacazette

24 heures après les nuls de Crystal Palace face à Leicester et Chelsea contre Aston Villa, cette 16e journée de Premier League se poursuivait avec 4 rencontres. Auteur d'un sursaut d'orgueil face aux Blues lors du Boxing day, Arsenal se devait de confirmer à Brighton pour enchaîner. Visiblement, les esprits étaient ailleurs chez les Gunners. D'abord entreprenants, ils ont rapidement été mis en difficultés durant ces 45 premières minutes. Quand Leno ne se faisait pas peur tout seul (22e), les Londoniens échappaient de peu à l'ouverture du score avec les occasions de Burn (16e), Mac Allister (36e) ou encore Jahanbakhsh (37e). Ils n'étaient clairement pas dedans et devaient rectifier le tir sous peine de connaître une nouvelle déconvenue.

Arteta a sans doute haussé le ton dans le vestiaire car ses joueurs revenaient avec un visage bien différent après la pause. Aubameyang (50e, 54e) et Martinelli (52e) manquaient le cadre, quand Saka privilégiait la solution individuelle au lieu de lever la tête (61e). Seulement entré 21 secondes de jeu auparavant, c'est Alexandre Lacazette qui récompensait le travail de son équipe en marquant un joli but peu après l'heure de jeu (66e). Arsenal avait fait le plus dur mais commençait à reculer et à laisser le ballon à des Seagulls, pas vraiment inquiétants non plus. Le siège du but adverse ne donnait rien et ce score de 1-0 en restait là. Les Gunners parviennent à gagner deux fois de suite en Premier League pour la première fois depuis les 2 premières journées et remontent à la 13e place.

La démonstration de Leeds

Pour le spectacle, il fallait brancher sa télévision sur ce West Brom-Leeds. Les Baggies, qui sortaient d'un solide match nul à Anfield, n'ont cette fois-ci pas fait le poids. Les troupes de Marcelo Bielsa les ont mangés tout cru. Le but contre son camp de Sawyers (9e) inaugurait une bien mauvaise soirée pour l'impénitent Sam Allardyce. Masque sous le menton, il assistait impuissant au naufrage de son équipe. Alioski (31e), Harrison (36e) et Rodrigo (40e) scellaient rapidement la rencontre mais pas la démonstration. Les Peacocks ne s'arrêtaient pas là et continuaient d'appuyer sur le champignon. L'ancien Rennais Raphinha marquait à son tour un but de toute beauté pour porter le score final à 5-0 et placer ses partenaires au 11e rang.

Les deux autres rencontres n'ont pas donné grand-chose. On retiendra le succès de Burnley 1-0 sur un Sheffield United, qui semble déjà condamné à la relégation. Les Blades peuvent tout de même nourrir un sentiment d'injustice car la tête de Brewster semblait être repoussée du bras par Brownhill (30e). Un vrai tournant dans cette rencontre puisque deux minutes plus tard, Mee sautait plus haut que tout le monde sur corner (32e) pour inscrire l'unique but du match. Enfin, Southampton confirme sa petite méforme du moment. Lors de la réception de West Ham, autre club qui réalise une première partie de saison très correcte, les Saints n'ont pas réussi à marquer pour la troisième fois de suite et se contentent d'un 0-0.

