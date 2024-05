Rennes : c’est très chaud avec Frédéric Massara, Gregory Lorenzi devrait rester à Brest !

C’est sans doute la fin d’une ère au Stade Rennais. Florian Maurice qui était arrivé en Bretagne il y a quasiment quatre ans jour pour jour, s’apprête à quitter les Rouge et Noir avec du très bon, mais avec un bilan plus que mitigé ces derniers mois. L’arrivée de Julien Stephan (qui n’était pas de son fait) et plusieurs erreurs coupables dans le recrutement du club breton ont mis l’ancien international tricolore dans une situation compliquée.

À Rennes, certains voulaient le voir continuer sa mission. Mais c’est bel et bien lui qui devrait démissionner dans les prochains jours. Actuellement en vacances, il prépare son départ vers l’OGC Nice qui cherche un directeur sportif depuis le départ de Florent Ghisolfi qui s’est engagé du côté de l’AS Roma… et qui avait pensé un temps à Florian Maurice. Dans ce marché ultra concurrentiel et très réduit des DS d’envergure, le club breton s’active dans tous les sens pour boucler l’arrivée du successeur de Florian Maurice.

Frédéric Massara, un homme expérimenté et doté d’un réseau énorme

Comme nous vous le révélions, Grégory Lorenzi était en très bonne position. Mais le principal intéressé a de grandes chances de rester dans le Finistère, fort d’une sacrée revalorisation salariale. Dès lors, la direction bretonne a décidé de tout miser sur Frederic Massara. Ce franco-italien (francophone par sa mère qui est originaire d’Avignon) est âgé de 55 ans et souhaitait depuis un long moment tenter une expérience en France.

Directeur sportif de l’AC Milan entre 2019 et 2023 où il était le bras droit de Paolo Maldini, Massara est un travailleur de l’ombre doté d’un réseau énorme en Europe et qui connaît parfaitement le marché italien. S’il venait à s’engager avec le Stade Rennais, il s’agirait d’un sacré coup réalisé pour un club qui va devoir repartir sur de nouvelles bases après une saison très décevante. Reste désormais à se mettre d’accord entre les différentes parties…