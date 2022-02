L'anecdote de Cengiz Ünder sur la bonne ambiance à l'OM

La suite après cette publicité

Alors que l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG, se déplace sur la pelouse de Troyes, dimanche à 17h05, pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, Cengiz Ünder était présent, ce samedi, en conférence de presse. L'occasion pour l'international turc de revenir sur son rendement moins convaincant ces dernières semaines et d'évoquer les quelques difficultés de l'OM qui ne rassure guère dans le jeu. Des signes d'inquiétudes qui n'empêchent cependant pas le groupe olympien de conserver une bonne ambiance, en témoigne l'anecdote du joueur prêté par la Roma lors du retour des Marseillais, vainqueurs de Qarabag en 16es de finale de la Conference League.

«On a la chance d'avoir deux anciens avec beaucoup d'expérience, Mandanda et Payet. Ils nous parlent souvent dans le vestiaire. Quand on perd un match, ils nous font part de leur remarques. Ils on une telle expérience que ça apporte beaucoup. En tant que jeune joueur, je profite beaucoup de cette expérience. Il y a certes la barrière de la langue mais les autres coéquipiers me traduisent ce qui a été dit, il n'y a pas de difficultés. Le voyage retour de Qarabag a été très amusant. Pape Gueye nous a régalés avec ses chants et ses danses. Mandanda m'a surpris, il est discret et il s'est vraiment lâché. Ca montre qu'il n'y a une bonne ambiance dans ce groupe».