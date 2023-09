Paul Pogba a récupéré la villa de CR7

La suite après cette publicité

Suspendu provisoirement par la Juventus depuis qu’il est accusé d’avoir pris de la testostérone, Paul Pogba attend le verdict de la contre-expertise prévu le 5 octobre prochain. En attendant, le milieu de terrain français de 30 ans passe ses journées loin des installations de la Vieille Dame.

La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que le champion du monde 2018 vit dans la villa qu’occupait un certain Cristiano Ronaldo, quand ce dernier évoluait chez les Bianconeri (de 2018 à 2021). De quoi lui rendre ce temps d’attente plus confortable puisque la résidence dispose d’une salle de sport, d’une piscine couverte, et de terrains de jeu extérieurs.