OGC Nice : Mario Lemina et Morgan Schneiderlin poussés vers la sortie

Tout bouge à Nice à l'occasion de ce mercato estival ! Après s'être renforcé, l'heure est désormais au dégraissage du côté des Aiglons, et cela pourrait commencer au milieu de terrain. En effet, les arrivées conjointes d'Alexis Beka Beka et d'Aaron Ramsey pousseraient inéluctablement Mario Lemina et Morgan Schneiderlin à se trouver une porte de sortie.

Mais le départ de ces joueurs n'est pas synonyme de fin de mercato pour autant sur la Côte d'Azur. Selon L'Equipe, Lucien Favre souhaiterait encore enregistrer trois recrues : un latéral et deux éléments offensifs. Alassane Pléa (29 ans) et Marcus Thuram (24 ans), tous deux joueurs du Borussia M'Gladbach, sont notamment visés, comme nous l'indiquions il y a quelques jours.