L'OGC Nice s'offre Aaron Ramsey

Voilà un mouvement aussi osé que malin réalisé par l'OGC Nice de Lucien Favre en ce mercato estival 2022. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité un peu plus tôt dans la journée, Aaron Ramsey est tombé d'accord avec la direction des Aiglons pour poursuivre sa carrière en Ligue 1, sur la Côte d'Azur. Une arrivée officialisée dans la soirée de ce lundi par les Niçois.

« Après la signature de jeunes éléments (Bulka, Bouanani, Ilie, Beka Beka), c’est cette fois un homme d’expérience qui débarque au Gym. Un leader talentueux et charismatique : Aaron Ramsey. [...] Le milieu de terrain, qui compte également 81 matchs de coupe d’Europe (65 de Ligue des Champions), a été séduit par le challenge rouge et noir en cet été 2022. Welcome home Aaron », indique notamment le communiqué des Aiglons, qui n'ont pas précisé la durée de cette collaboration.

Un pari risqué

Ancien cadre d'Arsenal, le milieu international gallois aux 74 capes avec les Dragons (20 buts) possède un joli CV et possède de réelles qualités à faire valoir sur le pré. Toujours est-il que son état de forme a de quoi interroger. Après 11 belles années chez les Gunners, bien que l'aventure ait (déjà) été entachée de nombreuses blessures, Aaron Ramsey s'était offert un défi intéressant en rejoignant la Juventus en Serie A en 2019. Difficile de dire que tout s'est passé comme sur des roulettes à Turin.

Le Gallois n'a jamais réussi à s'imposer comme un élément indiscutable de la Vecchia Signora. Il n'aura d'ailleurs, au total, disputé que 69 rencontres (6 buts, 6 passes décisives). En Italie aussi, Aaron Ramsey aura connu beaucoup de pépins physiques. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la Juve a décidé de rompre son contrat, après l'avoir prêté aux Rangers durant la deuxième partie de saison 21-22 (2 buts et 2 offrandes en 13 apparitions). Reste maintenant à savoir de quelle version de l'ancien Gunner l'OGC Nice a hérité... et si le pari risqué peut se transformer en un joli coup de maître.