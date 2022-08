Nice trouve des accords pour Aaron Ramsey et Kasper Schmeichel en attendant Wilmar Barrios

La suite après cette publicité

Le mercato de Nice est en train de connaître une vraie accélération au cours des dernières 24 heures. Recrutant ce lundi Alexis Beka Beka en provenance du Lokomotiv Moscou, les Aiglons ont la tête du côté de l'Europe de l'Est et se sont lancés sur la piste menant à Mykhaylo Mudryk (21 ans) qui évolue au Shakhtar Donetsk. Un dossier compliqué qui en cache un autre pour la formation azuréenne. Milieu défensif référence du Zenit Saint-Petersbourg où il a parfaitement pallié au départ de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain à l'hiver 2019, le Colombien Wilmar Barrios (28 ans) plaît à l'OGC Nice selon nos informations.

Wilmar Barrios un dossier peu évident

Vainqueur de 4 Championnats Russes, l'ancien de Boca Juniors aux 52 capes avec la Colombie est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'équipe de Sergey Semak. Les Aiglons ont d'ailleurs déjà positionné leurs pions puisqu'ils auraient déjà prévenu le vice-président du club russe. En utilisant les règles de la FIFA, l'OGC Nice pourrait obtenir un prêt sec du joueur si ce dernier souhaite suspendre son contrat jusqu'en juin 2023. Une méthode déjà utilisée dans d'autres dossiers comme le prêt de Chidera Ejuke du CSKA Moscou au Hertha Berlin par exemple. Pour autant, ce ne sera pas si facile pour Nice.

Il y a quelques jours pour le média russe Sport, Wilmar Barrios avait fait part de son envie de rester au Zenit : «le Zenit a fait beaucoup pour moi, a fait beaucoup d'efforts pour que ma famille et moi nous sentions à l'aise à Saint-Pétersbourg, afin que nous nous sentions chez nous ici. Le fait que je sois resté est ma reconnaissance réciproque et un signe de respect envers le club, je me sens responsable de continuer à porter l'uniforme du Zenit.» Autant dire qu'il va falloir se montrer convaincant.

Accord avec Aaron Ramsey et Leicester pour Kasper Schmeichel

En revanche, un autre dossier dans l'entrejeu s'annonce plus évident. Résiliant son contrat avec la Juventus il y a moins d'une semaine, l'Écossais Aaron Ramsey (31 ans) est désormais libre de tout contrat. Pouvant s'engager où il le souhaite, il est tombé d'accord avec Nice qui considère déjà son recrutement comme acté. Un autre renfort d'expérience devrait aussi déboucher rapidement du côté de l'OGC Nice. Comme nous vous avons fait le point, il y a quelques jours, les Aiglons poussent pour Kasper Schmeichel (35 ans) afin de remplacer Walter Benitez parti au PSV Eindhoven.

Ainsi, nous pouvons certifier que l'équipe de Lucien Favre est tombée d'accord avec Leicester pour le recrutement du portier danois vainqueur de la Premier League 2016. Le transfert va avoisiner 1 million d'euros assorti de bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. Un jet est déjà prévu pour qu'il passe la visite médicale au plus vite, mais il manque encore un accord entre Nice et le joueur sur la durée du contrat. L'agent du Danois exige un contrat de trois ans pour son client sous peine de voir le dossier tomber à l'eau. Le mois d'août est synonyme de coup de chaud du côté du mercato niçois.