Nice se lance sur les traces du "Neymar Ukrainien" Mykhaylo Mudryk

Cheveux blonds assortis d'un serre-tête, tatouages, de conviction religieuse chrétienne marquée, doté technique impressionnante et objet d'une surmédiatisation dans son pays depuis des années, très vite Mykhaylo Mudryk s'est vu affubler du surnom de Neymar Ukrainien. Une distinction flatteuse, mais que le principal intéressé tend à confirmer depuis de nombreux mois. Plutôt fan de Cristiano Ronaldo, l'ailier gauche de 21 ans sort d'une saison très solide avec le Shakhtar Donetsk (2 buts et 9 offrandes en 19 matches) qui a malheureusement été écourtée suite au contexte de guerre en Ukraine.

Également devenu international avec la Zbirna (5 capes), il est considéré comme l'un des meilleurs talents de son pays, si bien que Roberto De Zerbi a très vite fixé dans ses objectifs de lui faire passer un cap : «Myhkaylo Mudryk est l'un des meilleurs jeunes footballeurs. Si je ne l'amène pas à un niveau supérieur, je considérerai cela comme une défaite personnelle.» Excellent dribbleur, il a beaucoup épuré son jeu au cours des derniers mois et cela n'a pas manqué de taper dans l'oeil de plusieurs formations. Expert des datas, le club anglais de Brentford a été le premier à se positionner vraiment.

Un dossier compliqué pour Nice

Déjà sur le dossier en janvier dernier, mais ne pouvant pas s'aligner sur les 24 millions d'euros alors demandés par le Shakhtar Donetsk, la formation anglaise a retenté sa chance en avril dernier en voulant profiter du contexte diplomatique. Actuellement en train de se faire dévaliser par les autres clubs européens et brésiliens, le Shakhtar Donetsk a vu le Bayer Leverkusen débarquer dans le dossier et obtenir rapidement la préférence du joueur. Cependant, le dossier traîne depuis de longues semaines, notamment pour des histoires de visa. Selon nos information, Donetsk bloque d'ailleurs toute vente pour le moment même si les discussions avec le Bayer Leverkusen sont toujours en cours. Un dossier compliqué donc duquel l'OGC Nice entend bien profiter.

La formation de Lucien Favre qui a déjà accueilli le jeune roumain Rares Ilie (19 ans) dans le domaine offensif aimerait bien jouer sa chance dans le dossier Mykhaylo Mudryk. Un joli rêve pour les Aiglons, mais qui va nécessiter de gros efforts financiers et de persuasion. Ne voulant pas vendre le joueur, le Shakhtar Donetsk réclame toujours au moins 20 millions d'euros pour le joueur sous contrat jusqu'en 2026. De plus, Nice va devoir persuader le joueur qui est toujours aussi attiré par le fait d'aller au Bayer Leverkusen. Après avoir eu du mal sur le mercato estival avant finalement de recruter Rares Ilie et Alexis Beka Beka tout en espérant Kasper Schmeichel, Mattia Viti ou Alex Telles, Fabiano Parisi, et Marcus Thuram l'OGC Nice donne un coup d'accélérateur au moment de rentrer dans ce dernier mois de mercato.