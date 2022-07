Man United : Alex Telles en prêt à Nice ?

Barré par la concurrence de Luke Shaw et Tyrell Malacia, Alex Telles ne rentrerait pas dans les plans d'Erik ten Hag à Manchester United. Depuis son départ du FC Porto, le latéral Brésilien peine à s'installer durablement dans le couloir gauche des Red Devils. Alors que nous vous évoquions un intérêt des dirigeants niçois sur ce dossier, le quotidien régional Nice-Matin confirme cela et ajoute que, Telles, sous contrat jusqu'en 2024 avec MU, pourrait faire l'objet d'un prêt.

Avant de rejoindre Manchester, il sortait d'une saison (2019/2020) de 44 matchs pour 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec Man United, le défenseur international brésilien de 29 ans (6 sélections) a joué 50 matchs pour 1 but et 7 passes décisives TTC en deux saisons. Des statistiques bien en dessous de ce qu'il a pu montrer avant d'atterrir en Angleterre.