FC Nantes : Giannelli Imbula à l’essai !

Libre depuis son départ du FK Sotchi en Russie, où il n’aura joué qu’un seul petit match, Giannelli Imbula pourrait bien rebondir en Ligue 1. Selon les informations de 20 minutes, l’ancien milieu marseillais devrait arriver à Nantes ce vendredi pour réaliser un essai avec les Canaris. Le milieu de terrain de 28 ans va s’entraîner avec l’effectif professionnel de l’actuel seizième de Ligue 1.

C’est un choix de Raymond Domenech, fraîchement arrivé à la Jonelière, et qui a connu un accueil particulier lors de son premier entraînement. «C'est une possibilité, on va voir où il en est. On ne s'engage sur rien, il est là. Je demande à voir. Il est à l'essai, ça reste une option. S'il est ce qu'il était, c'est faisable. Sinon... La concurrence existe dans tous les clubs, c'est la base d'une équipe, il faut qu'elle soit saine. Les joueurs doivent justifier à chaque entraînement qu'ils méritent leur place», a par la suite expliqué le coach du FCN en conférence de presse.