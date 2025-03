Ligue 1 : l’AS Monaco verrouille le principal face au SCO Angers

Après les défaites de l’OGC Nice et du LOSC plus tôt dans le weekend, l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du stade Raymond Kopa pour y affronter le SCO Angers. À domicile, les Angevins s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Yahia Fofana comme dernier rempart derrière Florent Hanin, Jordan Lefort, Abdoulaye Bamba et Carlens Arcus. Yassine Belkhdim et Haris Belkebla étaient placés en sentinelle. Plus haut, Esteban Lepaul était placé en pointe avec Zinedine Ferhat, Himad Abdelli et Jim Allevinah dans les couloirs en soutien. De son côté, les Monégasques optaient pour un 4-2-3-1 avec Philipp Köhn dans les cages. Devant lui, on retrouvait Venderson, Wilfried Singo, Thilo Kehrer et Caio Henrique en défense. Al Musrati et Denis Zakaria épaulaient Takumi Minamino dans l’entrejeu avec Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir sur les ailes. En pointe, Mika Biereth était le buteur des Monégasques. Angers traversait une période difficile après des défaites (0-2) contre Brest et (0-4) face à Toulouse. Le club se devait de réagir pour aborder la fin de saison plus sereinement. À l’aller, les Angevins avaient créé la surprise en s’imposant à Louis-II (1-0) et espéraient réitérer leur exploit ce soir. Mais rapidement Monaco a pris l’ascendant.

La suite après cette publicité

Vanderson s’est bien projeté et a repris un centre en retrait dans la surface. Le Brésilien s’est appliqué, mais sa frappe est passée de peu à côté de la lucarne opposée. Fofana était pourtant battu (3e). Après une combinaison, Vanderson a vu son centre être capté tranquillement par Fofana. Les Monégasques ont monopolisé le ballon en début de match, jouant haut sur le terrain (5e). Après un superbe travail d’Akliouche et une roulette, Minamino a été servi en profondeur. Le Japonais a enchaîné avec des passements de jambes avant de tenter sa chance, mais sa frappe a heurté l’extérieur du montant droit de Fofana (7e). Avant cette occasion, Angers s’était procuré une première offensive, mais sans danger après un contrôle manqué d’Allevinah. Monaco a poursuivi sa domination et s’est offert une nouvelle opportunité : Biereth a frappé à ras de terre en visant le petit filet opposé, mais Fofana a réalisé une superbe parade pour détourner le ballon de justesse en corner (28e). Juste avant la pause, après un centre au second poteau, Singo a remis dans l’axe pour Biereth, mais le ballon a rebondi et l’attaquant, gêné, n’a pas pu conclure face au but. Fofana a capté le ballon sans difficulté (39e). À la mi-temps, le score est resté vierge (0-0). Monaco dominait, mais se montrait trop timide pour ouvrir le score, tandis qu’Angers, sans le moindre tir cadré, tenait bon dans une première période au rythme assez calme et pauvre en occasions.

Monaco en pleine galère !

Au retour des vestiaires, le SCO Angers montrait du répondant. Malheureusement, personne n’a été à la réception du centre d’Abdelli, dévié par Allevinah, mais Angers s’est affiché plus entreprenant depuis le début de la seconde période (48e). Par la suite, Ferhat a débordé côté droit avant de centrer au point de penalty. Lepaul a tenté de couper la trajectoire du ballon de la tête, sans succès, tandis qu’Allevinah a réussi à toucher le ballon, mais sans cadrer (54e). Sans réel succès, Monaco a essayé de réagir, d’abord par Zakaria (56e) puis par Minamino (58e). A l’heure de jeu passée, les Monégasques n’y arrivaient pas. Malgré plusieurs tentatives de combinaisons, rien ne passait pour le moment. Les hommes d’Adi Hütter conservaient toutefois la possession et empêchent Angers de se projeter. Angers a tout fait pour créer la surprise. Alors qu’Esteban Lepaul semblait bien placé pour être servi en profondeur, l’entrant angevin a préféré tenter sa chance de loin, mais sa frappe s’est envolée dans les tribunes (71e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 47 26 +19 14 5 7 51 32 14 Angers 27 26 -16 7 6 13 26 42

Et alors que les locaux poussaient, Monaco a sonné le glas. Caio Henrique a pris son temps pour centrer depuis le côté gauche. Lefort, trop court pour couper le ballon, a laissé Biereth seul aux six mètres. L’attaquant a contrôlé de la poitrine avant d’enchaîner et de concrétiser enfin une occasion monégasque (71e, 0-1). Les Monégasques pouvaient ainsi enfin respirer grâce au 11e but déjà de la recrue hivernale. Très rapidement, les hommes de Hütter ont doublé la mise dans le sillage de Akliouche qui a transformé le pénalty qu’il avait lui-même provoqué (88e, 0-2.) Abdelli a tenté sa chance avec une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface. Son tir est venu s’écraser sur le poteau (90e+5). Au classement, l’AS Monaco conforte sa 4ème position, tandis que le SCO Angers reste à la 14ème position. Le weekend prochain, les Monégasques accueilleront l’OGC Nice pour un derby aux allures de choc européen, alors que les Angevins joueront à domicile face au Stade Rennais, lors de la 27e journée du championnat français.