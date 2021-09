Serie A : la Juventus se reprend bien face à la Sampdoria

La Juventus Turin accueillait la Sampdoria de Gênes à l'Allianz Stadium pour tenter d'inscrire sa première victoire à domicile en Serie A. La rencontre débutait parfaitement pour les Bianconeri qui ouvraient le score grâce à une belle reprise à l'entrée de la surface de réparation de Paulo Dybala (1-0, 10e). Malheureusement blessée, la Joya devait quitter la pelouse en pleurs dix minutes plus tard. Leonardo Bonucci redonnait le sourire aux supporters juventini juste avant la mi-temps sur penalty après une main dans la surface de réparation (2-0, 43e). Alors que les locaux pensaient entrer aux vestiaires avec deux buts d'avance, Maya Yoshida venait réduire l'écart dans la foulée d'une tête au second poteau (2-1, 44e).

Mais les hommes de Massimiliano Allegri reprenaient de l'air par le biais de leur recrue estivale Manuel Locatelli, bien servi par Dejan Kulusevski, qui poussait le ballon dans le but vide (3-1, 57e). Pourtant, les Turinois se faisaient peur jusqu'à la fin de la rencontre avec la réduction du score d'Antonio Candreva d'une frappe croisée qui trompait Mattia Perin (3-2, 83e). Score final : 3-2. La Juve enregistre sa deuxième victoire en championnat et glane un peu de confiance avant la réception de Chelsea en Ligue des Champions ce mercredi. Quant aux Génois, ils perdent une place au classement (14ème) et devront se reprendre à domicile face à l'Udinese dimanche prochain.

Le classement de Serie A.