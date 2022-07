Clinton Njie attise les convoitises

Parti de l'Olympique de Marseille pour le Dinamo Moscou, qui a déboursé 6 millions d'euros à l'été 2019, l'attaquant camerounais Clinton Njie a disputé 66 rencontres sous le maillot du club de la capitale russe, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec l'ouverture du mercato exceptionnel ouvert par la FIFA en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le natif de Douala a décidé de résilier son contrat d'un commun accord début juillet.

La suite après cette publicité

Depuis, le Lion Indomptable de 28 ans (42 sélections, 10 buts) attise les convoitises, non seulement dans l'Hexagone mais également au Golfe : en effet, selon nos informations, deux clubs de Ligue 1 sont entrés en contact avec l'entourage du Camerounais, libre de tout contrat. Des formations d'Arabie Saoudite et du Qatar se sont également mêlé à la course pour signer l'attaquant polyvalent d'expérience, ayant disputé plus de 160 matches entre la L1, la Premier League et la Premier Liga russe.