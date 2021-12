Tottenham-Liverpool : les compositions officielles

Alors que Manchester City et Chelsea jouent respectivement sur les pelouses de Newcastle et de Wolverhampton, le troisième prétendant au titre de champion d'Angleterre se déplace sur la pelouse de Tottenham à 17h30 pour ce qui sera un choc de la 18e journée de Premier League. Des Spurs qui vont jouer leur premier match en deux semaines après le report des rencontres contre Rennes, Brighton et Leicester en raison d'une épidémie dans leur équipe première, et qui seront alignés en 3-4-2-1.

Également impacté par la pandémie lors de leur victoire face à Newcastle jeudi dernier (Virgil van Dijk, Fabinho et Curtis Jones étant notamment isolés), les Reds ont cependant récupéré Naby Keïta et Roberto Firmino. Keïta démarre d'ailleurs la partie avec le jeune Tyler Morton et le très expérimenté James Milner. Thiago et Jordan Henderson sont forfaits.

Les compositions d'équipes :

Tottenham : Lloris - Sanchez, Dier, Davies - Emerson, Winks, Ndombélé, Sessegnon - Dele Alli, Son - Kane.

Your team to face Liverpool! 💪 pic.twitter.com/8c4nHEEPDw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Matip, Robertson - Morton, Keïta, Milner - Salah, Jota, Mané.