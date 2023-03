Équipe de France : ces Bleus qui ont connu une seule sélection sous l’ère Didier Deschamps

Être appelé en Bleus est une chose, conserver son rond de serviette à la table de Clairefontaine en est une autre. Et les exemples d’internationaux “furtifs” ne manquent pas depuis un peu plus de 10 ans. Si Didier Deschamps a convoqué pas moins de 116 joueurs depuis son intronisation à la tête des Bleus en juillet 2012, certains n’ont pu s’exprimer que par bribes, parfois le temps d’un bout de match, histoire de se voir offrir le prestigieux statut d’international, parfois même pas du tout, en intégrant le groupe au pied levé pour pallier un forfait et sans perspective de lendemain. Tour d’horizon de ces Bleus passagers.

La suite après cette publicité

Marvin Martin (LOSC, 2012)

On l’épargnera du surnom qui l’a longtemps escorté après des débuts prometteurs. Sélectionné à 15 reprises en Bleus, Marvin Martin aura honoré une seule d’entre elles sous l’ère Didier Deschamps : lors du premier match dirigé par l’actuel sélectionneur des Bleus, en août 2012. À l’époque, le joueur formé à Sochaux était entré en jeu lors d’une rencontre amicale face à l’Uruguay (0-0). Avec les montées en puissance de Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, et l’émergence de Paul Pogba quelques mois plus tard, le natif de Paris n’a plus jamais été rappelé par la suite. Aujourd’hui âgé de 35 ans, il évolue à Hyères, en National 2.

À lire

Patrice Evra a agacé Didier Deschamps après une vidéo sur Benzema

Jimmy Briand (OL, 2012)

Il fait partie de ces joueurs qui ont connu l’ascenseur social de l’équipe de France, démarrant avec les U16, et terminant avec les A. Sélectionné à 5 reprises en Bleus, le joueur formé à Rennes en aura connu une seule durant le mandat de DD, lors de son entrée en jeu face à l’Uruguay en août 2012, comme Marvin Martin. Avec la confirmation des statuts d’Olivier Giroud et d’Antoine Griezmann à son poste, il n’aura ensuite plus jamais arboré le maillot tricolore.

La suite après cette publicité

Abou Diaby (Arsenal, 2012)

Miné par les blessures au cours de sa carrière, Abou Diaby aura honoré 16 sélections à cheval sur trois mandats de sélectionneurs (Domenech - Blanc - Deschamps). La seule sous l’ère Didier Deschamps fut à l’occasion d’une rencontre face à la Finlande, le 7 septembre 2012, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2014. À l’époque, les Bleus s’étaient imposés 1-0 grâce à un but… d’Abou Diaby, le seul de sa carrière internationale. Une belle façon de clôturer son histoire tricolore, même si elle aurait rationnellement dû se prolonger. Aujourd’hui âgé de 36 ans, le natif d’Aubervilliers a mis un terme à sa carrière de football depuis 4 ans.

Clément Chantôme (PSG, 2012)

C’est l’un des internationaux français les plus oubliables, tant son unique sélection a été éphémère. Appelé au pied levé en octobre 2012 pour pallier le forfait de Lassana Diarra, l’ex-Parisien Clément Chantôme avait connu sa première titularisation en Bleus quelques jours plus tard, lors d’une défaite face au Japon (0-1). Un match furtif pour le natif de Sens, qui avait dû sortir sur blessure après seulement 30 minutes de jeu. Il évolue désormais à Chartres, actuel dernier de la poule A de National 2.

La suite après cette publicité

Benoît Costil (Rennes, 2016)

Convoqué pour la première fois en Bleus en octobre 2014, Benoît Costil aura dû attendre le 15 novembre 2016 pour célébrer son baptême du feu. Suite aux absences d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, blessés, l’ancien gardien du Stade Rennais avait été titularisé lors d’une rencontre amicale face la Côte d’Ivoire, à Lens, soldée sur un match nul (0-0). Il avait par la suite connu d’autres convocations en Bleus, notamment lors du sacre en Ligue des Nations, en 2021, mais sans jamais reporter le maillot tricolore. Aujourd’hui âgé de 35 ans, il a scellé son histoire en Bleus et fait office de doublure de Lucas Chevalier, au LOSC.

Sébastien Corchia (LOSC, 2016)

Convoqué en Bleus pour la première fois en septembre 2016, après un très bon exercice réalisé du côté du LOSC, Sébastien Corchia avait fêté sa seule sélection lors du rassemblement de novembre. Comme Benoît Costil, il avait participé à la rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire, à Lens (0-0), en entrant en jeu à 20 minutes de la fin. Disons que pour un Lillois, il y avait peut-être mieux que Bollaert pour célébrer une première sélection.

La suite après cette publicité

Tiémoué Bakayoko (Monaco, 2017)

Membre du Monaco champion de France en 2017, Tiémoué Bakayoko avait vu sa très bonne saison être récompensée par un appel de Didier Deschamps en mars. Comme ses coéquipiers en club Thomas Lemar et Kylian Mbappé, le joueur formé à Rennes avait participé à la défaite tricolore face à l’Espagne (2-0), au Stade de France. Entré à la pause, il avait entraîné le pénalty transformé par David Silva à 25 minutes de la fin. Il n’a plus jamais été convoqué.

Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach, 2018)

Il aura dû attendre seulement 2 mois après sa signature en Allemagne pour découvrir les Bleus. Après un début de saison démarré sur les chapeaux de roues avec le Borussia Mönchengladbach (meilleur buteur de Bundesliga avec 8 réalisations), le natif de Lille avait été convoqué suite aux forfaits d’Anthony Martial, puis d’Alexandre Lacazette. Dans une équipe fraîchement sacrée championne du monde, il avait pu honorer sa seule et unique sélection lors d’une victoire en amical face à l’Uruguay (1-0). Rappelé en octobre 2019 après le forfait de Kylian Mbappé, l’ancien joueur de Nice était cette fois resté sur le banc.

La suite après cette publicité

Houssem Aouar (OL, 2020)

Longtemps capitaine de l’équipe de France Espoirs, Houssem Aouar aura connu un passage furtif chez les A. Appelé en août 2020 par Deschamps, le Lyonnais avait participé à la claque infligée par les Bleus à une Ukraine décimée (7-1), lors d’une rencontre amicale. En manque d’influence, il avait cédé sa place à l’heure de jeu, avant de contracter le COVID le lendemain. La fin d’un chapitre bleu, pour le moins éphémère, pour en entamer un vert aujourd’hui, avec la sélection algérienne.

Ils ont été appelé en Bleus mais n’ont pas disputé la moindre minute sous l’ère Didier Deschamps : Rod Fanni, Aymeric Laporte, Anthony Réveillère, Romain Alessandrini, Loïc Perrin