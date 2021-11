Celta - FC Barcelone : les compositions sont là

La 13e journée de Liga se poursuit et pour la dernière de Sergi Barjuan avant de laisser sa place à Xavi, le FC Barcelone se déplace à Vigo pour défier le Celta. A domicile, les Galiciens s'organisent en 4-1-3-2 avec Matias Dituro dans les cages. Devant lui, Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Jeison Murillo et Javier Galan prennent place. Renato Tapia se positionne en sentinelle derrière Augusto Solari, Denis Suarez et Nolito. Enfin, Iago Aspas et Thiago Galhardo sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone opte pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Oscar Mingueza, Eric Garcia, Clément Lenglet et Jordi Alba forment la défense. Nico Gonzalez, Sergio Busquets et Frenkie de Jong constituent le milieu de terrain. Enfin, le trio d'attaque est composé de Gavi, Memphis Depay et Ansu Fati.

Les compositions

Celta de Vigo : Dituro - Mallo, Aidoo, Murillo, Galán - Tapia - Solari, Suarez, Nolito - Galhardo, Aspas

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Garcia, Lenglet, Alba - Nico, Busquets, De Jong - Gavi, Depay, Fati