PSG : le CUP dénonce l’accès bloqué au stade de Troyes

Le déplacement à Troyes ne s’est passé comme prévu pour les supporters parisiens. Pour venir soutenir le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Troyes ce dimanche soir (victoire 3-1) pour le match de clôture de la 34e journée de Ligue 1, les ultras du club de la capitale n’ont pas pu accéder au parcage visiteurs du Stade de l’Aube, le PSG ayant bloqué les billets pour cette rencontre après les manifestations devant le siège du club et le domicile de Neymar. Le Collectif Ultras Paris n’a pas tardé à réagir et pointe du doigt l’attitude du club et du Préfet de l’Aube.

«Liberté ? Egalité ? Aujourd’hui, 250 membres du CUP ont été bloqués au péage de Troyes. Présence du sous-préfet. Au stade, ce sont 200 membres qui sont restés bloqués à l’entrée du parcage avec la présence du Préfet de l’Aube. Malgré des discussions sincères de notre côté, ni le club ni la préfecture n’ont été capables de nous proposer une solution pour rentrer au stade. Leur seule réponse fut "le retour sur Paris" et tout cela malgré le côté illégal de leurs agissements, qu’ils ont reconnus à demi-mot. Nous prenons acte de cette décision grave et démesurée», peut-on lire sur leurs réseaux sociaux.

