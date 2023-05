Troyes-PSG : les notes du match

En clôture de la 34e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus dans la course au titre. Opposés à Troyes, dix-neuvième et quasiment condamné à la Ligue 2, les Parisiens n’ont pas forcé leur talent pour s’imposer (1-0). Organisés en 3-5-2 avec Warren Zaïre-Emery et Hugo Ekitike dans le onze de départ, les hommes de Christophe Galtier ont rapidement imposé leur supériorité. Dépassés, les Troyens subissaient les premières vagues et finissaient logiquement par s’incliner face à l’opportunisme de Kylian Mbappé, présent pour reprendre une frappe de Vitinha repoussée par la barre transversale de Gauthier Gallon (0-1, 8e). Dans la foulée, Fabian Ruiz (21e, 27e) et Danilo (22e) s’essayaient également, mais voyaient leurs tentatives repoussées par le dernier rempart de l’ESTAC ou manquer de précision. Inoffensif et totalement dépassé par le collectif parisien, le club troyen se montrait pourtant dangereux juste avant la pause. Sorti à la rencontre de Mama Baldé, Gianluigi Donnarumma éteignait un premier incendie (28e) avant de se montrer impérial sur une nouvelle tête du numéro 7 (45e). Inquiétés, les coéquipiers de Kylian Mbappé viraient malgré tout assez logiquement en tête à la mi-temps (16 tirs à 4 après 45 minutes).

Au retour des vestiaires, le PSG continuait de mettre la pression sur la défense troyenne, initiant de bons mouvements collectifs mais sans réussite dans le dernier geste, comme le tir raté d’Ekitike (49e) ou le face-à-face perdu par Verratti devant Gallon (52e). Et sur un long ballon millimétré de l’Italien, Vitinha mettait le ballon, en deux temps, dans les filets adverses pour son 2e but en championnat (2-0, 59e). Si la dernière demi-heure entre les deux formations n’était pas flamboyante, le PSG montrait du sérieux dans l’implication, en étant plus à l’aise dans le jeu. Néanmoins, Gigio Donnarumma ne gardait pas ses cages inviolées avec la réduction du score de la tête de Xavier Chavalerin (2-1, 83e), mais le peu d’espoir côté ESTAC était réduit à néant par l’enroulé poteau rentrant de Fabian Ruiz (3-1, 86e). Malgré quelques attaques-défenses dans les deux camps, le score de la rencontre ne changeait plus. Avec ce succès (3-1), le PSG se relève après sa défaite à domicile face à Lorient prend six points d’avance sur Lens, pour se rapprocher un peu plus du sacre final. Troyes n’est pas mathématiquement condamné, mais pourrait être relégué en cas de contre-performance à Rennes la semaine prochaine.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 78 34 25 3 6 79 35 44 19 Troyes 22 34 4 10 20 42 73 -31

L’homme du match

Ruiz (7,5) : plus en vue offensivement que d’habitude, l’Espagnol a été intéressant en étant à l’origine de l’ouverture du score. Il s’est ensuite offert trois tirs en première période, avec deux belles frappes qui ont obligé Gallon à sortir le grand jeu, à deux reprises (21e et 27e). Avec un jeu bien plus porté vers l’avant que d’habitude, on a enfin vu ses qualités offensives. L’ex-Napolitain a beaucoup cherché Ekitike et surtout Mbappé. Il aurait tout de même pu mieux faire sur sa dernière frappe, après un joli une-deux tenté avec Mbappé (55e). Mais sa belle prestation a été conclue par une belle frappe enroulée, pour le 3-1.

ESTAC Troyes

- Gallon (7) : le portier français débutait mal son match en étant bien trop passif sur le centre de Vitinha qui a amené le premier but du PSG. Il s’est remis la tête à l’endroit au fil des minutes en réalisant de belles parades après des frappes lointaines de Ruiz (21e, 27e). Il continuait sa montée en puissance après la pause en effectuant deux bons arrêts face Ekitike et Verratti, coup sur coup (51e). Il n’a pas de chance sur la deuxième réalisation parisienne après avoir stoppé la tête de Vitinha dans un premier temps. Il ne peut rien encore une fois sur la frappe lointaine de Ruiz en fin de match, après un beau réflèxe devant Mbappé. Il a atténué l’addition pour ses partenaires.

- Rami (3,5) : le champion du monde français a été le défenseur le moins en difficulté ce dimanche. Positionné très bas, il a intercepté plusieurs ballons dangereux dans la surface troyenne. Il a toutefois été débordé par la rapidité d’exécution des Parisiens. Il a également perdu quelques ballons dangereux aux abords de sa surface. Ses interventions peu académiques n’ont pas suffi pour résister à l’armada du PSG. Même s’il n’a pas été le plus décevant, il n’a plus le niveau pour ce type de confrontation.

- Palmer-Brown (2,5) : le défenseur américain était malheureux dès les premières minutes de la rencontre en déviant le centre de Vitinha qui amène l’ouverture du score de Mbappé. Il aura ensuite beaucoup de travail sur le flanc gauche de l’arrière-garde troyenne avec les nombreux appels de Zaïre-Emery notamment. Il n’est pas attentif à l’appel de balle de Vitinha qui est libre de tout marquage pour inscrire le second but. Sa précision dans les passes n’a pas été de grande qualité. Il aura coûté cher à son équipe dans l’ensemble.

- Zoukrou (3) : le jeune défenseur français a vécu une soirée compliquée au stade de l’Aube ce dimanche. Il est fautif dès l’entame de match en étant immobile dans son duel avec Mbappé qui ouvre le score. S’il a réalisé quelques bonnes interventions, sa relance a été médiocre, permettant au PSG d’asphyxier l’ESTAC. Trop timide dans ses interceptions, il a souvent reculé face à Mbappé & Co.

- Bruus (3) : sur son flanc droit, le Danois a souffert face à la vivacité des hommes de Galtier. Complètement déboussolé face au pressing du PSG, il a raté énormément de relances. Dans ses duels, il a souvent été pris de vitesse. Offensivement, il a été plus à son avantage en proposant des solutions. Mais il n’a jamais réussi à se montrer dangereux dans le camp adverse. Remplacé par Thierno Balde (68e), qui ne s’est pas mis en évidence.

- Agoumé (3,5) : le milieu de terrain de 21 ans a pris l’eau dans l’entrejeu ce soir. Face à la technicité des milieux du leader de L1, il a souvent couru derrière le ballon. En possession du cuir, il a souvent mal exploité même s’il a réalisé quelques bonnes ouvertures dans la profondeur. Il a trop subi les évènements et a été logiquement sorti par son entraîneur. Remplacé par Rominigue Kouame (68e)qui n’a pas fait bien mieux.

- Chavalerin (5,5) : la plaque tournante de l’ESTAC a d’abord commencé sa prestation en étant totalement engloutie par le pressing du PSG. Invisible, il n’a eu pendant de longues minutes aucun impact sur le jeu de son équipe. Mais le numéro 24 s’est réveillé en fin de première période en délivrant deux caviars pour Ugbo et Baldé. Au retour des vestiaires, il a plus orienté le jeu des siens, sans véritablement avoir une énorme influence. Il bonifie sa performance en marquant un but plein de malice de la tête.

- Larouci (3) : le piston gauche de l’ESTAC a été trop timide ce dimanche. Il n’a fait que très peu de débordements. Dans son duel avec Zaire-Emery, il était souvent battu par le jeune Titi parisien. Ses centres n’étaient pas de trop mauvaise qualité. Il a été trop brouillon dans ses prises de balle. Dans sa globalité, il a été bien trop neutre. Remplacé Papa Ndiaga (81e), qui dès son premier ballon, offre une splendide passe décisive pour Chavalerin.

- Baldé (5) : poison numéro un de Troyes cette saison avec 12 buts inscrits, le numéro 7 de l’ESTAC a encore été en vue malgré l’adversité. Il a notamment réalisé plusieurs bons appels dans le dos de la défense parisienne. Il se crée une très belle occasion de but avant la mi-temps après une magnifique tête plongeante (45e). Sa combativité et son pressing ont été irréprochables.

- Odobert (5) : le meneur de jeu français a été l’un des plus remuants de son équipe ce soir. Il a notamment effectué de très bonnes sorties de balle. En jambes, il s’est souvent mis dans le sens du jeu en réalisant souvent des décalages par ses dribbles. Ses percées ont également permis au sien de respirer. Lors du deuxième acte, il a été moins à son avantage et s’est éteint au fil des minutes.

- Ugbo (4) : dans une rencontre loin d’être idéale pour son profil, il a tout de même réussi à tirer un peu son épingle du jeu. Il s’est créé quelques situations intéressantes face aux buts (29e, 43e), malheureusement pour lui, il les a à chaque fois mal négocié. Il a disparu au fur et à mesure de la rencontre. Mais que pouvait-il faire d’autres dans ce type de match ? Remplacé par Rony Lopes (81e), qui n’a eu aucun impact.

PSG