LOSC : Marc Ingla rend son tablier !

« J'ai besoin de savoir avec qui je travaille : ce n'est pas prétentieux, quand on entraîne le LOSC, de vouloir savoir avec qui on travaille, non ? Nous formions un trio, le président, le conseiller du président et l'entraîneur, et, putain de merde, qu'est-ce que ça fonctionnait bien (...) Quand le président arbitrait en faveur de Luis et pas dans le mien, ça ne me faisait pas plaisir. Et quand Luis et moi étions d'accord, mais pas le président, on devait se plier à son arbitrage. C'était comme ça. Luis n'est plus là et tout cela est en stand-by. » Dans une interview accordée à l'Equipe, Christophe Galtier masquait à peine son incrédulité face à la situation rocambolesque qui règne en interne au LOSC.

Il faut dire que depuis le mois d'août dernier, Luis Campos conseiller du président Gérard Lopez n'a plus mis les pieds au Domaine de Luchin et menace de quitter le club nordiste. En parallèle, la situation du directeur général Marc Ingla ne s'avère pas beaucoup plus reluisante. Ce dernier, qui multiplie les divergences d'opinions avec Campos, ne se sent plus indispensable au sein du club nordiste. Ce jeudi, cette passe d'armes entre Campos et Ingla a semble-t-il provoqué des dommages collatéraux : Marc Ingla rend son tablier.

Luis Campos a eu la peau de Marc Ingla

Selon les informations de RMC Sport, le principal protagoniste a présenté sa démission il y a quelques semaines au président du LOSC. Face à un contexte devenu intenable, le directeur général des Dogues a estimé que son départ pouvait pacifier les relations entre les différentes parties en interne. Une décision qui a été acceptée par le président lillois mais sous conditions. En effet, l'ancien dirigeant du FC Barcelone doit poursuivre sa mission à Lille jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit intronisé.

En raison de la crise traversée par le football français suite au Coronavirus, Lopez a donc souhaité qu'une transition soit effectuée, notamment pour gérer l'aspect relationnel avec les partenaires et sponsors du club. Luis Campos a-t-il gagné son bras de fer avec Marc Ingla ? La relation entre les deux hommes s'est clairement dégradée depuis l'échec de la prolongation de contrat de Loïc Rémy. Le bras-droit de Gérard Lopez a en effet accusé son ennemi préféré d'avoir fait capoter ce dossier. La future éviction du directeur général du LOSC va-t-elle provoquer le retour au premier plan de Luis Campos dans les prochains jours ? C'est fort probable...