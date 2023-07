L’Olympiakos annonce le départ de Mathieu Valbuena

Libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau défi, Mathieu Valbuena entend s’offrir un nouveau défi. Le milieu offensif de 38 ans vient de finir un passage remarqué du côté de l’Olympiakos qui s’est fendu d’un très bel hommage envers le Français sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Ô Capitaine ! Notre Capitaine ! Merci pour tout grand gagnant Mathieu Valbuena ! Pour ton talent et ta qualité sur et en dehors du terrain, ta combativité et ton cœur de lion ! Tu es l’un des meilleurs joueurs qui a concouru dans notre pays et tu as dignement porté avec fierté le maillot rouge et blanc de l’Olympiakos. Ce n’est certainement pas un au revoir entre nous. Comme nous l’avons déjà convenu, nos chemins se recroiseront bientôt. Le Pirée est et sera toujours ta maison. Tu es l’un d’entre nous» peut-on lire.

À lire

Le Real Madrid a pris une décision radicale pour son n°9