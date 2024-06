Des supporters serbes accusent de dopage l’Angleterre

Dimanche dernier, l’Angleterre jouait contre la Serbie lors de son premier match de l’Euro 2024. Après leur victoire 1-0 grâce à un but de Jude Bellingham à la 13e minute, une image a fait parler d’elle. En effet, à la 80e minute, Kieran Trippier quitte brièvement le terrain en raison de crampes. Pendant cette courte pause, les médecins lui ont donné une boisson pour le soulager. Le lendemain, comme le rapporte The Daily Mail, il a été accusé de dopage par des supporters serbes, qui ont vu dans cette boisson un produit dopant lui permettant de revenir sur le terrain plus fort. Certains ont même demandé la disqualification de l’Angleterre de la compétition.

« Eh, que se passe-t-il ici ? Trippier s’offre du dopage par injection », «quand Trippier est surpris en train de se doper à la télévision en direct. L’Angleterre devrait être disqualifiée », pouvions-nous lire des supporters serbes à la fin du match sur le réseau social X (anciennement Twitter). Cette boisson n’était finalement qu’une boisson de cornichon que donnent les médecins anglais quand les joueurs ont des crampes, une « bombe à carburant » comme ils aiment l’appeler. Une potion magique qui fait du bruit.