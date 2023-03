Qualifs Euro 2024 : Domenico Tedesco attend encore mieux de la Belgique

La suite après cette publicité

Début réussi pour Domenico Tedesco. Alors que le sélectionneur de 37 ans réalisait sa première sur le banc avec la Belgique face à la Suède ce vendredi, les Diables Rouges se sont largement imposés face aux Suédois (0-3). Romelu Lukaku s’est notamment offert un triplé. Après le match en conférence de presse, le stratège italo-allemand a commenté la victoire de ses troupes. Ce dernier souhaite encore améliorer de nombreux points.

« Je n’aurais pas pu rêver mieux comme première. Je suis très heureux de ramener les trois points en Belgique. Il y a plein de choses que je veux améliorer : on était nerveux, on a perdu des ballons qu’on n’aurait pas dû et la Suède aurait pu ouvrir le score par exemple. Notre deuxième période était trop faible, on doit comprendre pourquoi. On doit se donner à fond dans chaque rencontre, on ne va pas gagner des matches juste en étant les joueurs belges. Ça ne peut pas être suffisant. » Des propos encourageants pour la suite.

