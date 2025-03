Real Madrid : la réaction de Rodrygo

Premier buteur de la soirée dans ce 8e de finale de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, Rodrygo a de nouveau réalisé un match plein pour le Real. Le Brésilien aurait même pu obtenir un penalty quelques minutes plus tard. Il s’en contentera, lui qui a été élu homme du mach par l’UEFA (notre rédaction a élu Brahim Diaz). «Je ne sais pas combien j’en ai à la maison (de trophées d’homme du match, ndlr), mais c’est une récompense individuelle très importante».

«Elle vous récompense pour l’effort que vous avez fait pendant le match. Je suis content de ma performance et de celle de l’équipe, à la fin nous avons gagné» réagit le joueur de 24 ans, très heureux de son but. «C’était une belle action avec Fede (Valverde), il a très bien compris mon mouvement d’appel-contre appel. Après, je dribble vers l’intérieur et je frappe avec mon pied gauche. Si je le fais à l’entraînement, c’est pour le faire en match.»