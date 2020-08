Angers : la tuile pour Mathias Pereira Lage

Après sa victoire à Dijon lors de la première journée de Ligue 1 Uber Eats (1-0), Angers compte poursuivre sur cette voie. Le SCO tentera donc de prendre le meilleur sur les Girondins de Bordeaux dimanche à 15 heures. Mais ce sera sans Mathias Pereira Lage.

«Victime d’un accident domestique, Mathias Pereira Lage souffre d’une entorse à l’épaule. En accord avec le spécialiste, le médecin du club ne retient pas l’indication opératoire. Après repos et rééducation, le joueur pourra être de retour sur les terrains d’ici six à huit semaines. Bon rétablissement Mathias, reviens-nous vite et en forme !», ont annoncé les Angevins sur leur site officiel.