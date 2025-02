Le Real Madrid veut s’offrir un nouveau joueur de l’équipe de France

Ce soir, la Ligue des champions va faire une nouvelle victime. Après l’AC Milan hier, un nouveau grand d’Europe va quoi qu’il arrive passer à la trappe. Ce sera Manchester City ou le Real Madrid, les deux derniers vainqueurs du tournoi. Et avant le coup d’envoi de la rencontre, ce sont les Mancuniens qui sont dans une position inconfortable puisqu’ils se sont inclinés 3 à 2 la semaine dernière à l’Etihad Stadium. Leurs chances de passer au tour suivant se sont donc réduites, d’autant qu’ils n’auront pas l’avantage du terrain face aux Merengues. Mais les champions d’Angleterre ont malgré tout un petit espoir. Et on parle plus que des 1% évoqués par Pep Guardiola, qui a d’ailleurs avoué qu’il avait exagéré.

Un défenseur central sera recruté

De son côté, le Real Madrid prend ce match très au sérieux et veut finir le boulot devant ses supporters comme l’a admis Carlo Ancelotti face à la presse hier. Un technicien dont l’avenir pourrait être sérieusement remis en question en cas de sortie de route prématurée en C1. D’autant que l’ombre de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) plane sur lui. Un changement à la tête de l’équipe première n’est pas exclu cet été ou au plus tard en 2026, une fois que le Mister aura terminé son contrat. En ce qui concerne l’effectif, les Madrilènes sont déjà en train de plancher sur le prochain mercato. Ce n’est pas un secret puisqu’ils ont tenté de boucler l’arrivée libre d’Alphonso Davies, qui a finalement fait volte-face et prolongé au Bayern Munich.

Les Merengues devraient avoir plus de chances avec Trent Alexander-Arnold, qui est la priorité au poste de latéral droit après l’absence longue durée de Dani Carvajal. D’autant qu’il présente l’avantage d’être libre en juin prochain. Et d’après les médias ibériques, l’affaire est déjà dans le sac et l’Anglais rejoindra la capitale espagnole dans quelques mois. Ce dossier bouclé, le Real Madrid avance sur son autre priorité : recruter un défenseur central. Depuis quelque temps, Ancelotti doit bricoler à ce poste où il y a eu de nombreuses blessures, dont celles d’Eder Militão et de David Alaba, qui a vécu un calvaire. Récemment, Antonio Rüdiger a été aussi sur le flanc.

Outre Saliba, Konaté plaît aussi au Real Madrid

Le Mister a dû s’appuyer sur le jeune Raul Asencio ou encore sur Aurélien Tchouameni, qui a été repositionné à ce poste pour rendre service. Jesus Vallejo est aussi dans l’effectif mais l’Italien ne compte pas du tout sur lui. Recruter est donc une nécessité pour le club ibérique, qui ne s’était pas renforcé après le départ de Nacho l’été dernier. Pourtant, Carlo Ancelotti était pour, lui qui était prêt à accueillir Aymeric Laporte (Al-Nassr). Mais Florentino Pérez et ses équipes n’avaient pas jugé bon de recruter à ce poste. Un peu moins d’un an plus tard, tout le monde est d’accord au club pour dire qu’il faut impérativement acheter un défenseur central. Ce mercredi, le Daily Mail dévoile d’ailleurs les trois joueurs qui font saliver le Real Madrid.

Il y a Dean Huijsen (Bournemouth), qui dispose d’une clause libératoire de 60 M€, et Jarrad Branthwaite, dont le prix de départ minimum a été fixé à 90 M€ par Everton. Ce dernier, sous contrat jusqu’en 2027, a aussi une belle cote en Premier League. Le troisième joueur qui plaît à Madrid est Ibrahima Konaté, qui est en fin de contrat en 2026 à Liverpool. Une occasion sur laquelle les Merengues sont prêts à sauter alors qu’il n’a toujours pas prolongé. «On m’a proposé un contrat, oui. Proche de le signer ? C’est une autre histoire !», a avoué le joueur tricolore en janvier dernier. Il fait partie des défenseurs qui sont sur la short-list du Real Madrid, qui est aussi très intéressé par William Saliba (Arsenal) comme révélé par nos soins. L’idée du club espagnol est de rajeunir sa défense et de la consolider, tout en agrandissant sa colonie française déjà composée de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga.