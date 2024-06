Équipe de France : Kylian Mbappé a retrouvé le sourire

Avant-hier, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, les médias se demandaient quel joueur accompagnerait Didier Deschamps. Alors, quand la FFF a annoncé que ce serait le capitaine Kylian Mbappé, l’emballement s’est produit. Le Bondynois allait sortir du silence quelques heures après l’annonce de son arrivée au Real Madrid. Et c’est un joueur tout sourire qui s’est présenté face aux médias. L’occasion pour lui de faire part de son soulagement d’en avoir terminé avec le PSG et de retrouver les Bleus avant de s’envoler pour l’Espagne.

La suite après cette publicité

«C’est un grand soulagement, je suis très content, je pense que ça se voir facilement sur le visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C’est comme ça, il faut s’adapter quand on est joueur de haut niveau (…) J’ai attaqué cette saison avec une ambition et une exigence différente. J’ai pensé que je n’allais jamais jouer. Je sais qu’il y a eu des saisons mieux que celles-ci, mais elle a été la plus difficile à jouer. Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière.» C’est donc un Mbappé libéré d’un poids qui a pu démarrer sa préparation pour l’Euro.

À lire

Vidéo : le moment de malaise lors de l’interview de Jonathan Clauss

Mbappé était partout

Mais quel Mbappé allions-nous voir ? Pour rappel, ses dernières sorties en bleu étaient plus que fades. Incapable de faire des différences, le capitaine tricolore restait sur trois matches consécutifs avec la sélection nationale sans marquer. Eh bien la réponse n’a pas tardé. Omniprésent, le numéro 10 a été dans tous les bons coups. Élu homme du match par notre rédaction, Mbappé s’est montré tranchant. Certes, ce n’était que le Luxembourg, mais avec un but, deux passes décisives, 7 duels gagnés et 4 dribbles réussis sur 4, le futur Merengue n’avait plus rendu pareille copie depuis un bout de temps.

La suite après cette publicité

Pas de quoi annoncer un retour flamboyant à quelques jours du début de l’Euro, mais le sentiment de soulagement semble se confirmer chez le futur ex-Parisien. Et il y en a un qui s’en frotte les mains. « C’est un formidable leader. Sa tête et son corps n’étaient pas habitués ces dernières semaines à peu jouer. À partir du moment où il s’est mis dans la tête qu’il allait tout faire, il avait plus de mobilité », a confié Didier Deschamps au micro de TF1, avant d’enchaîner en conférence de presse. « Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé, les échanges qu’on a pu avoir et ce qu’il a pu faire. Il sait pourquoi il est là et on aura besoin de lui à son meilleur niveau. Le fait d’avoir joué 90 minutes lui a fait du bien, comme le travail qu’il a effectué. » Le capitane des Bleus a bel et bien retrouvé le sourire.