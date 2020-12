Serie A : Simone et Pippo Inzaghi se quittent dos à dos

En Serie A aussi on jouait au football en ce mardi. Après le nul entre l'Udinese et Crotone (0-0) en fin d'après-midi, nous avons eu le droit aussi à un match nul dans la soirée entre Benevento et la Lazio Rome. Mais ce match était particulier puisque les deux entraîneurs n'étaient autres que les frères Inzaghi, Simone et Pippo !

Ils n'ont donc pas réussi à se départager. Ciro Immobile, l'indispensable, ouvrait la marque pour les Laziale avant la demi-heure de jeu (25e). Mais, juste avant la pause, les promus égalisaient par l'intermédiaire du milieu de terrain Pasquale Schiattarella (45e), qui a d'ailleurs été exclu en toute fin de rencontre (90e +3). Un résultat nul donc dans une lutte fratricide !