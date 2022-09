Toulouse enrôle l'attaquant Veljko Birmancevic

Le Toulouse Football Club enregistre l'arrivée de l'attaquant serbe Veljko Birmancevic, en provenance du club de Malmö FF dans le cadre d'un transfert définitif. Après les arrivées de Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga cet été, Philippe Montanier peut compter sur un nouveau renfort de poids sur le front de l'attaque.

Formé au Partizan Belgrade, l'international serbe (3 sélections) évoluait au Malmö FF depuis une saison et demi. Il part sur un bilan de 27 buts et 13 passes en 71 matchs. «Mon poste de prédilection est ailier gauche, mais je peux aussi jouer second buteur ou numéro 10. J'aime dribbler et marquer, et faire des passes décisives quand j'en ai l'occasion, mais mon job est surtout d'attaquer donc de marquer pour faire gagner l'équipe,» s'est décrit le nouveau renfort du TFC.