Real Madrid : la folle clause libératoire de Vinicius Jr.

Comme cela était pressenti pendant plusieurs mois, Vinicius Jr. (23 ans) a prolongé son contrat avec les Merengues. Le Real Madrid a sécurisé l’avenir de son attaquant star. Arrivé en 2018 en Espagne, ce dernier a accepté d’étendre son bail de trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Le club a officialisé la nouvelle ce lundi.

«Le Real Madrid CF et Vini Jr. ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2027. A 23 ans, Vini Jr. est déjà l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid ces dernières années. Il a marqué le but qui nous a valu la Quatorzième Coupe d’Europe lors de la finale à Paris en 2022 et a remporté le Ballon d’Or au Mondial des Clubs 2022 au Maroc, que le Real Madrid a remporté», est-il indiqué. Mais selon la presse espagnole, le Real Madrid a également inclus une clause d’un milliard d’euros dans le contrat de l’Auriverde, afin d’éloigner sérieusement les concurrents européens.