Vidéo : l'incroyable but de Mario Balotelli, auteur d'un quintuplé avec l'Adana Demirspor

Revoilà Mario Baloteli. Âgé de 31 ans, l'attaquant international italien évolue désormais à l'Adana Demirspor, en D1 turque. L'ancien attaquant de l'Inter Milan, de Manchester City, de l'OGC Nice ou encore de l'Olympique de Marseille s'est fait remarquer de fort belle manière ce dimanche, à l'occasion de la 38ème et dernière journée de Süper Lig, lors de laquelle son équipe a écrasé Goztepe sur le score de 7-0.

La suite après cette publicité

Déjà, parce qu'il a inscrit un quintuplé, portant son total de buts à 18 en championnat sur l'ensemble de la saison 2021-2022, et le positionnant à la 2ème place du classement des buteurs, à seulement 2 unités de l'ancien Lorientais Umut Bozok (et avec 7 matchs disputés en moins). Mais aussi car sur l'une de ses réalisations du jour, Mario Balotelli a réalisé un chef-d'œuvre, en trompant le portier adverse après s'être fendu d'une impressionnante série de passements de jambes et d'un crochet tout aussi dévastateur, le tout avec une vitesse d'exécution remarquable.

🇮🇹😅 Mario Balotelli scored five in Adana Demirspor's final game of the season.



He was taking the p*ss a bit with this one...pic.twitter.com/6ZmIFuEKFV