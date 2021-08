Puma présente le maillot third 2021-2022 de l'OM

Après avoir déjà dévoilé le maillot domicile puis extérieur 2021-2022 de l'Olympique de Marseille, Puma vient de révéler le maillot third que porteront les hommes de Jorge Sampaoli cette saison.

Une saison de haute volée. Voilà ce qu'espère réaliser l'Olympique de Marseille pour cette saison 2021-2022. Fort d'un recrutement important et disposant d'un effectif complètement transformé, Jorge Sampaoli a l'ambition de faire retentir à nouveau l'hymne de la Ligue des Champions au stade Vélodrome dès l'année prochaine.

Puma vient de dévoiler ce mercredi le nouveau maillot third qu'arboreront Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet, Gerson, Alvaro Gonzalez et leurs partenaires pour cet exercice 2021-2022, alors que la tunique domicile et celle extérieur ont déjà été révélées ces dernières semaines.

L'écusson de l'OM disparaît... ou presque

Après avoir conçu un troisième maillot original l'an passé, la marque allemande a récidivé en osant cette fois-ci un peu plus. Et pour cause : si le bleu foncé domine cette tunique, l'écusson de l'Olympique de Marseille est remplacé par l'inscription «MARSEILLE», en blanc, centrée et placée entre deux bandes bleu ciel.

Le sponsor maillot principal, Uber Eats, est lui visible en blanc également juste en-dessous. Sur le dessus, le logo du Puma, mis au centre de ce maillot lui aussi, est un cran moins visible en raison du bleu ciel qui le compose. «Ce troisième maillot est animé par la volonté de la marque de faire avancer le sport grâce à l’innovation et le design. En mettant à l’honneur le nom de la ville sur le devant, accompagné du logo du club présent sur tout le maillot, PUMA rend hommage à deux éléments indissociables : Marseille et son club de football », explique Puma dans son communiqué.

Un design et un look simples

L'écusson de l'OM est néanmoins à retrouver partout sur ce nouveau kit third. En effet, on distingue de nombreux écussons marseillais répartis sur l'ensemble du maillot, apparaissant au second plan de manière très délicate. Ce nouveau maillot de l'OM divise en tout cas les fans du club marseillais. Et vous, qu'en pensez-vous ?

