Anderlecht vire son coach

Le RSC Anderlecht a décidé de se séparer de son entraîneur, Brian Riemer. L’entraîneur danois de 45 ans paye le début de saison très mitigé des Mauves. Anderlecht occupe la quatrième place du championnat belge, avec trois victoires, trois nuls et une défaite. David Hubert, entraîneur des U18, le succède, pour le moment.

Le RSC Anderlecht met fin à la collaboration avec l’entraîneur Brian Riemer. Le club tient à remercier Brian pour son engagement durant les 1 an et neuf mois passés à la tête de l’équipe première. Cependant, la direction du club estime que les performances de l’équipe étaient insuffisantes et a donc décidé de mettre fin à la collaboration. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur principal, David Hubert assumera le rôle d’entraîneur intérimaire de l’équipe première. David a terminé sa carrière de joueur avec les Mauve et Blanc et, après une saison en tant qu’entraîneur adjoint des RSCA Futures, il était cette saison l’entraîneur principal des U18 , a communiqué le club belge.