France-Israël : le ministre des Sports est serein avant le match

Voilà une rencontre qui sera placée sous extrême vigilance. En effet, ce jeudi, l’équipe de France reçoit Israël dans le cadre d’une rencontre de Ligue des Nations. Et face aux agissements de l’armée israélienne dans le Golfe notamment face au peuple palestinien, la colère gronde dans certains pays européens. Alors que des supporters du Maccabi Tel-Aviv ont été agressés à Amsterdam après plusieurs provocations de leur part, la crainte d’agressions contre des supporters israéliens en France est réelle. Pour éviter tout débordement, le gouvernement français a décidé de mettre en place un dispositif de sécurité énorme aux abords du Stade de France.

Des moyens qui font que Gil Avérous, ministre des Sports français, est serein avant la rencontre comme il l’a confié près des Sables-d’Olonne avant le lancement du Vendée-Globe : «c’est évidemment un match à risque, on le sait et le gouvernement est mobilisé pour que ça se passe bien, en particulier le ministère de l’Intérieur avec Bruno Retailleau. On a l’habitude d’organiser des événements internationaux compliqués. On a eu les Jeux olympiques où tout le monde disait : ‘Attention la sécurité, ce sera compliqué pour la cérémonie d’ouverture…’ On y met les moyens. On sait faire. Je ne suis pas plus inquiet que ça. On sait que c’est un match à risque, on en prend acte et on met les moyens qu’il faut pour que ça se passe bien. J’y serai.»