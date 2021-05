PSG : Alessandro Florenzi veut entrer dans l’histoire

Ce mardi, le PSG peut rêver d’une nouvelle finale de Ligue des champions de suite après l’échec de l’an dernier face au Bayern Munich. Le club de la capitale devra renverser Manchester City à l’Etihad Stadium après la défaite du match aller (1-2). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour d’Alessandro Florenzi (30 ans).

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au site officiel du club, le latéral droit italien est revenu sur la rencontre et sur comment bien préparer ce match décisif. « Ce genre de matches, à mon avis, moins on les prépare mentalement, mieux c'est. Si vous commencez à y penser à partir de 3, 4 jours avant, vous arrivez épuisé. Il y a des matches qui se préparent tout seuls, comme on dit, et celui-ci en fait parti. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d'envie de bien faire... Pour essayer d'entrer dans l’histoire », a-t-il expliqué.